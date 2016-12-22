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Генпрокуратура Турции раскрыла подробности убийства Хашкаджи
Политика, 17:44
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Генпрокуратура Турции раскрыла подробности убийства Хашкаджи

Убийство журналиста The Washington Post Джамаля Хашкаджи было преднамеренным, его задушили сразу после того, как он зашел в саудовское консульство в Стамбуле, пишет агентство Anadolu со ссылкой на заявление генпрокуратуры Турции.

По данным турецких правоохранителей, тело журналиста позже расчленили и уничтожили. «Несмотря на все усилия Турции по раскрытию преступления, переговоры с Эр-Риядом не принесли результатов», — отметили в турецкой генпрокуратуре.

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Хашкаджи пропал 2 октября после того, как отправился в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле, чтобы получить документы для заключения брака. Вскоре после его исчезновения власти Турции заявили, что журналиста убили на территории консульства.

Изначально Саудовская Аравия отрицала эти обвинения, но 20 октября генпрокурор страны шейх Сауд аль-Муаджиб рассказал, что журналиста убили, а расследованием занимаются саудовские и турецкие правоохранители.

Теги: Турция , Генпрокуратура
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