Доклад ЦРУ убедил сенаторов в причастности принца к убийству Хашкаджи

После закрытого брифинга главы ЦРУ об обстоятельствах гибели Джамаля Хашкаджи видные американские сенаторы заявили об уверенности в том, что к его убийству причастен наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бен Сальман

Сенатор Боб Кокер (Фото: Joshua Roberts / Reuters)

Американские сенаторы Боб Кокер и Линдси Грэм заявили, что уверены в причастности наследного принца Саудовской Аравии Мохаммеда бен Сальмана к убийству исламского деятеля, издателя и колумниста The Washington Post Джамаля Хашкаджи, сообщает CNN.

Сенаторы озвучили свою позицию после закрытого брифинга, который провела для них глава ЦРУ Джина Хэспел. Они не стали вдаваться в подробности, поскольку не имели права разглашать полученную информацию. ​​По словам Кокера, он абсолютно убежден в том, что наследный принц «приказал убить и контролировал убийство». Кокер добавил, что присяжным понадобилось бы не более 30 минут, чтобы обвинить принца в убийстве.

Сенатор Линдси Грэм поддержал позицию своего коллеги и заявил, что вышел с брифинга убежденным в том, что Мохаммед бен Сальман несет ответственность за это убийство.

Ранее издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщило, что в сенате состоится брифинг главы ЦРУ, которая лично летала в Турцию, чтобы ознакомиться с информацией по этому убийству.

В конце ноября Белый дом опубликовал официальное заявление, в котором говорилось, что убийство Хашкаджи является ужасным преступлением, и США уже наложили санкции на 17 причастных к нему граждан Саудовской Аравии. Однако оно не станет поводом для сворачивания сотрудничества с Эр-Риядом, уточнили в Белом доме. Главной угрозой в регионе является Иран, утверждал президент Дональд Трамп, поэтому США не могут отказаться от сотрудничества с Саудовской Аравией и разорвать заключенные с ней военные контракты. «Если бы мы по глупости отменили эти контракты, Россия и Китай были бы главными бенефициарами, они были бы рады приобрести весь этот бизнес. Это был бы замечательный подарок для них прямо из Соединенных Штатов!» — заявил тогда Трамп.

«По словам представителей Саудовской Аравии, Джамаль Хашкаджи был «врагом государства» и членом организации «Братья-мусульмане», но мое решение не опирается на эти факты», — уточнил президент.

Он также сказал, что не собирается разрушать глобальную экономику жесткими санкциями против Саудовской Аравии из-за гибели Хашкаджи.

Исламский общественный деятель, издатель и колумнист Джамаль Хашкаджи, который сбежал из Саудовской Аравии и проживал в США, пропал 2 октября после того, как вошел на территорию консульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Власти Турции обвинили 15 агентов Эр-Рияда в его убийстве журналиста. По данным WP, ЦРУ пришло к выводу о том, что заказчиком убийства был наследный принц Саудовской Аравии. Белый дом заявлял, что прямых доказательств причастности принца к убийству нет.

До терактов 2001 года в США Хашкаджи несколько раз брал интервью у лидера запрещенной в России террористической организации «Аль-Каида» Усамы бен Ладена, а в одном из интервью признался в дружбе с ним. Кроме того, он заявлял, что разделял взгляды бен Ладена на использование вооруженных методов для освобождения арабских стран от «продажных режимов». Кроме того, Хашкаджи критиковал занесение огранизации «Братья мусульмане» (запрещена в России) в список террористических.