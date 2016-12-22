ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Здоровье
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 67,32 66,24 EUR Нал. 76,70 75,33 USD Бирж. 66,82 +0,29 EUR Бирж. 75,80 +0,38 USD ЦБ. 66,45 +0,15 EUR ЦБ. 75,66 +0,27 EUR/USD 1,13 -0,00 BTC/USD Бирж. 3957,30 +32,70 IMOEX 2443,38 +0,09% RTSI 1155,88 +0,15% Brent 62,59 +2,05% DJIA 25038,90 -3,06% Nasdaq 7160,20 -3,78%
Доклад ЦРУ убедил сенаторов в причастности принца к убийству Хашкаджи
Лента новостей
Путин встретится с обновленным составом СПЧ 11 декабря 00:50, Политика Напавшего на школу в Бурятии подростка признали невменяемым 00:32, Общество «Первый канал» получит из бюджета 537 млн руб. за показ военных парадов 00:25, Технологии и медиа В Совфеде ответили на ультиматум Госдепа США по договору о ракетах 00:06, Политика Татьяна Навка оказалась совладельцем крымского производителя соли 04 дек, 23:51, Бизнес Самолет Utair вернулся в Сочи из-за неисправности 04 дек, 23:46, Общество Доклад ЦРУ убедил сенаторов в причастности принца к убийству Хашкаджи 04 дек, 23:40, Политика 5 советов, которые сделают вас сильнее и помогут противостоять стрессу 04 дек, 23:40, РБК и Philips Греф не исключил санкций США против двух российских банков в 2019 году 04 дек, 23:37, Бизнес Климкин призвал закрыть для кораблей России порты «цивилизованных стран» 04 дек, 23:16, Политика Прокуратура проверит главу «Аэрофлота» из-за лишения клиента миль 04 дек, 22:52, Общество Порошенко назвал Европу без Украины неполноценной 04 дек, 22:18, Политика Киев обвинил Россию в развертывании мощнейшей с 2014 года группы войск 04 дек, 22:16, Политика Наука отдыха: как научиться расслабляться при нехватке времени 04 дек, 22:12, РБК, Jardin и Greenfield СМИ узнали о нежелании Константинополя поставить патриарха во главе УПЦ 04 дек, 21:56, Общество Страны НАТО обвинили Москву в нарушении договора о ракетах 04 дек, 21:35, Политика В ОБСЕ рассказали об уходе Грызлова с заседания контактной группы 04 дек, 21:29, Политика Какой ноутбук для разъездов стоит купить и почему 04 дек, 21:22, РБК и Lenovo МИД ответил на ультиматум Помпео и заявление НАТО о договоре о ракетах 04 дек, 21:09, Политика СМИ сообщили об отставке главы Минеральных Вод 04 дек, 21:07, Политика Российским аэропортам выбрали имена Высоцкого, княгини Ольги и Рериха 04 дек, 21:02, Общество Экс-глава Минкультуры Грузии и соратник Саакашвили найден мертвым 04 дек, 20:56, Политика Российский керлингист получил четырехлетнюю дисквалификацию за допинг 04 дек, 20:48, Спорт Палладий рекордно подорожал до уровня золота 04 дек, 20:40, Бизнес Что думают о шипованой резине исполнители кинотрюков 04 дек, 20:40, РБК и Toyo Генсек НАТО пообещал сохранить военное присутствие в Черном море 04 дек, 20:30, Политика В ФАС рассказали о проверке рекламы концертов Монеточки, Элджея и Face 04 дек, 20:30, Общество Помпео дал России 60 дней на выполнение договора о ракетах 04 дек, 20:22, Политика
Доклад ЦРУ убедил сенаторов в причастности принца к убийству Хашкаджи
Политика, 04 дек, 23:40
0
Доклад ЦРУ убедил сенаторов в причастности принца к убийству Хашкаджи
После закрытого брифинга главы ЦРУ об обстоятельствах гибели Джамаля Хашкаджи видные американские сенаторы заявили об уверенности в том, что к его убийству причастен наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бен Сальман
Сенатор Боб Кокер (Фото: Joshua Roberts / Reuters)

Американские сенаторы Боб Кокер и Линдси Грэм заявили, что уверены в причастности наследного принца Саудовской Аравии Мохаммеда бен Сальмана к убийству исламского деятеля, издателя и колумниста The Washington Post Джамаля Хашкаджи, сообщает CNN.

Сенаторы озвучили свою позицию после закрытого брифинга, который провела для них глава ЦРУ Джина Хэспел. Они не стали вдаваться в подробности, поскольку не имели права разглашать полученную информацию. ​​По словам Кокера, он абсолютно убежден в том, что наследный принц «приказал убить и контролировал убийство». Кокер добавил, что присяжным понадобилось бы не более 30 минут, чтобы обвинить принца в убийстве.

Сенатор Линдси Грэм поддержал позицию своего коллеги и заявил, что вышел с брифинга убежденным в том, что Мохаммед бен Сальман несет ответственность за это убийство.

Ранее издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщило, что в сенате состоится брифинг главы ЦРУ, которая лично летала в Турцию, чтобы ознакомиться с информацией по этому убийству.

СМИ раскрыли содержание 11-минутной записи последних минут жизни Хашкаджи
Политика

В конце ноября Белый дом опубликовал официальное заявление, в котором говорилось, что убийство Хашкаджи является ужасным преступлением, и США уже наложили санкции на 17 причастных к нему граждан Саудовской Аравии. Однако оно не станет поводом для сворачивания сотрудничества с Эр-Риядом, уточнили в Белом доме. Главной угрозой в регионе является Иран, утверждал президент Дональд Трамп, поэтому США не могут отказаться от сотрудничества с Саудовской Аравией и разорвать заключенные с ней военные контракты. «Если бы мы по глупости отменили эти контракты, Россия и Китай были бы главными бенефициарами, они были бы рады приобрести весь этот бизнес. Это был бы замечательный подарок для них прямо из Соединенных Штатов!» — заявил тогда Трамп.

«По словам представителей Саудовской Аравии, Джамаль Хашкаджи был «врагом государства» и членом организации «Братья-мусульмане», но мое решение не опирается на эти факты», — уточнил президент.

Он также сказал, что не собирается разрушать глобальную экономику жесткими санкциями против Саудовской Аравии из-за гибели Хашкаджи.

Исламский общественный деятель, издатель и колумнист Джамаль Хашкаджи, который сбежал из Саудовской Аравии и проживал в США, пропал 2 октября после того, как вошел на территорию консульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Власти Турции обвинили 15 агентов Эр-Рияда в его убийстве журналиста. По данным WP, ЦРУ пришло к выводу о том, что заказчиком убийства был наследный принц Саудовской Аравии. Белый дом заявлял, что прямых доказательств причастности принца к убийству нет.

До терактов 2001 года в США Хашкаджи несколько раз брал интервью у лидера запрещенной в России террористической организации «Аль-Каида» Усамы бен Ладена, а в одном из интервью признался в дружбе с ним. Кроме того, он заявлял, что разделял взгляды бен Ладена на использование вооруженных методов для освобождения арабских стран от «продажных режимов». Кроме того, Хашкаджи критиковал занесение огранизации «Братья мусульмане» (запрещена в России) в список террористических.

Автор: Владислав Гордеев.
Теги: Убийство , Саудовская Аравия , Сенат
Главное
Помпео дал России 60 дней на выполнение договора о ракетах Политика
Материалы по теме
WSJ узнала о планах главы ЦРУ провести брифинг для сенаторов по Хашкаджи Политика
CNN узнал о планах Хашкаджи создать движение против саудовских властей Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Пермь
Тюмень
Екатеринбург
Вологда
Красноярск
Ростов-на-Дону
Черноземье
Новосибирск
Калининград
Н.Новгород
Татарстан
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter