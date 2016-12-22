Число жертв стрельбы в Страсбурге увеличилось до пяти человек

Один из пострадавших в результате стрельбы на рождественской ярмарке в Страсбурге скончался в больнице. Таким образом число жертв достигло пяти, сообщает Reuters со ссылкой на представителя прокуратуры Парижа.

Он добавил, что скончавшийся был гражданином Польши. BFM TV подтверждает эту информацию и отмечает со ссылкой на Facebook брата жертвы, что погибшим был 36-летний житель города Катовице. По данным телеканала, мужчина скончался в результате смерти мозга. При этом в больницах остаются еще 11 раненых, некоторые из которых в тяжелом состоянии. Ранее сообщалось о четырех погибших.

Стрельбу в Страсбурге 11 декабря устроил 29-летний Шариф Шекатт. Ранее он находился под подозрением у полиции как потенциальная угроза безопасности. По данным прокуратуры Парижа, он 27 раз привлекался к ответственности за правонарушения, совершенные во Франции, Швейцарии и Германии. Прокурор Парижа Реми Эйтс назвал стрельбу в Страсбурге терактом.

Полиция обнаружила и застрелила Шекатта 13 декабря. Также были задержаны пять знакомых с ним человек. Запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство» заявила, что он являлся ее «солдатом». При этом отец Шекатта рассказал, что знал о приверженности сына идеологии ИГ и пытался отвратить его от нее.