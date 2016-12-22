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Число погибших в результате стрельбы в Страсбурге возросло до четырех
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Число погибших в результате стрельбы в Страсбурге возросло до четырех
Общество, 18:47
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Число погибших в результате стрельбы в Страсбурге возросло до четырех

Число погибших в результате стрельбы в Страсбурге возросло до четырех. Об этом сообщает Le Parisien со ссылкой на прокурора Парижа.

По его словам, пострадавший умер от полученных ран. Еще у одного пострадавшего произошла смерть мозга, добавил прокурор. Ранее сообщалось о троих погибших.

Накануне полиции удалось застрелить Шарифа Шекатта, устроившего стрельбу на рождественской ярмарке 11 декабря. Он был обнаружен в районе Страсбурга Нейдорф, при себе у террориста был нож и пистолет. Запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство» (ИГ) взяла на себя ответственность за стрельбу на ярмарке, указав, что Шекатт был ее «солдатом». Как писали СМИ, сам стрелок заявлял, что организовал нападение, чтобы отомстить за своих «братьев», погибших в Сирии.

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Еще до стрельбы в Страсбурге Шекатт считался потенциальной угрозой безопасности. По данным парижского прокурора, он привлекался к ответственности за преступления в нескольких странах Европы. При этом один раз он уже отбывал срок во французской тюрьме, уточняло МВД.

Теги: Франция , нападение , смерть
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