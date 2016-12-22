Отец стрелка из Страсбурга рассказал о попытках отвратить сына от ИГ

Отец Шарифа Шекатта, устроившего стрельбу на рождественской ярмарке в Страсбурге 11 декабря, заявил, что знал о его приверженности идеологии ИГ и пытался отвратить от нее. Он заметил, что тот «постоянно сидел в мессенджере»

Фото: Christian Hartmann/Reuters

Отец 29-летнего Шарифа Шекатта, расстрелявшего людей в центре Страсбурга, пытался отвратить сына от пропаганды «Исламского государства (ИГ, запрещена в России). Об этом он рассказал в интервью телеканалу France 2.

По словам Абделькрима Шекатта, он знал о приверженности сына идеологии ИГ и имел с ним разногласия на эту тему. «Я всегда ему говорил: это преступники», — рассказал Абделькрим Шекатт, отметив, что выступал против методов джихадистов.

Абделькрим отметил, что если бы знал, что готовит его сын, «то донес бы на него в полицию». Но на тот момент, объяснил отец, он ничего подобного не совершал и «никого не убивал». «Он постоянно сидел в мессенджере», — объяснил Абделькерим.

Он добавил, что мог бы уговорить сына сдаться, когда после теракта того в течение двух суток преследовала полиция.

Шекатт в свои 29 лет 27 раз привлекался за различные правонарушения на территории нескольких стран Евросоюза, включая Францию, Германию и Швейцарию, а также успел отбыть срок во французской тюрьме. Первый его привод в полицию произошел в 10 лет, когда его заподозрили в вымогательстве с применением оружия.

Атака на рождественской ярмарке в Страсбурге произошла 11 декабря. Нападавший застрелил трех и ранил 12 человек, один из которых позже скончался. Вскоре правоохранителям удалось установить личность террориста, а через 48 часов после стрельбы полиция убила его при попытке задержания. Ответственность за теракт взяла на себя ИГ. Сам террорист, по данным телеканала BFMTV, объяснил свои действия «местью за братьев в Сирии».

