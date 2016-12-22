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Полиция убила стрелка из Страсбурга
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Полиция убила стрелка из Страсбурга
Общество, 13 дек, 23:34
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Полиция убила стрелка из Страсбурга
Шариф Шекатт, расстрелявший людей на рождественской ярмарке в Страсбурге, ликвидирован. Несмотря на все опасения, он не покинул город и был найден полицией
Фото: Christian Hartmann / Reuters

Во время полицейской операции в Страсбурге полиции удалось найти Шарифа Шекатта — террориста, 11 декабря атаковавшего людей на рождественской ярмарке. Он был застрелен, сообщает Reuters со ссылкой на источники в полиции.

Информацию об этом также со ссылкой на источники подтверждает France Info.

Согласно сообщению местного издания DNA, он был найден на улице Лазарет в районе Нейдорф. При себе у террориста был пистолет и нож. Издание со ссылкой на источники утверждает, что Шекатт первым атаковал полицейских и был ликвидирован ответным огнем. France Info подтверждает это сообщение. При стрельбе ни один из полицейских не пострадал.

Reuters, ссылаясь на очевидцев, сообщает, что в районе, где проводилась полицейская операция действительно была слышна стрельба, а над этим районом кружил полицейский вертолет.

Террорист прятался на складе в районе Мено, неподалеку от района Нейдорф, уточняет France Info.

29-летний житель Страсбурга Шариф Шекатт еще до совершенного им нападения находился под подозрением у полиции, считавшей его источником потенциальной угрозы. Он несколько десятков раз привлекался к ответственности за различные правонарушения во Франции, Германии и Швейцарии. В 2017 году ФРГ депортировала Шекатта на родину во Францию.

Во время пребывания в тюрьме Шекатт привлек внимание правоохранительных органов тем, что уделял большое внимание религии: его заподозрили в радикальных исламистских взглядах.

Вечером 11 декабря Шекатт открыл огонь по людям, собравшимся на рождественской ярмарке в Страсбурге. В результате погибли три человека, еще 12 получили ранения. С места преступления он скрылся на угнанном такси. Во время поездки, как сообщал BFM, Шекатт рассказал водителю, что таким образом намеревался «отомстить за своих мертвых братьев в Сирии».

Французские власти опасались, что Шекатту удалось покинуть город после нападения. Не исключалась и возможность того, что он успел пересечь близлежащую границу с Германией и скрыться в соседней стране. В связи с этим пограничный контроль был усилен, а полиция начала проверку всех транспортных средств, пересекавших мост Европы, который соединяет французский Страсбург и немецкий Кель, находящиеся на противоположных берегах Рейна.

Автор: Георгий Тадтаев.
Теги: Франция
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