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Полиция задержала пять человек после стрельбы в Страсбурге
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Полиция задержала пять человек после стрельбы в Страсбурге
Общество, 14:45
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Полиция задержала пять человек после стрельбы в Страсбурге

Полиция задержала пять человек, знакомых с мужчиной, который открыл стрельбу в центре Страсбурга, заявил пресс-секретарь МВД Франции  Лорен Нуньес в эфире радиостанции France Inter.

«Пять человек, близких к стрелявшему, задержаны», — сказал он.

Пресс-секретарь МВД Франции добавил, что полиция не располагала информацией о том, что стрелявший входит в число сочувствующих террористам. «По-видимому, этот человек не собирался ехать в Сирию», — сказал Нуньес.

Как сообщает местное издание Alsase.fr, один из задержанных — брат разыскиваемого преступника.

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Как сообщал ранее глава МВД Франции Кристоф Кастанер, в поимке стрелка участвуют 350 человек и два вертолета. В связи с произошедшим ужесточены правила въезда во Францию, по всей стране проводятся антитеррористические мероприятия, особое внимание уделено обеспечению безопасности на рождественских ярмарках.

29-летний житель Страсбурга открыл огонь по людям около рождественской ярмарки в центре города. Он убил трех и ранил 12 человек. По факту произошедшего антитеррористические службы Франции начали расследование, но официально инцидент не назван терактом. Ростуризм призвал россиян к бдительности.
 

Теги: задержания , Франция , Полиция , Страсбург , массовая стрельба
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