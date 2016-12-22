Полиция задержала пять человек после стрельбы в Страсбурге

Полиция задержала пять человек, знакомых с мужчиной, который открыл стрельбу в центре Страсбурга, заявил пресс-секретарь МВД Франции Лорен Нуньес в эфире радиостанции France Inter.
«Пять человек, близких к стрелявшему, задержаны», — сказал он.
Пресс-секретарь МВД Франции добавил, что полиция не располагала информацией о том, что стрелявший входит в число сочувствующих террористам. «По-видимому, этот человек не собирался ехать в Сирию», — сказал Нуньес.
Как сообщает местное издание Alsase.fr, один из задержанных — брат разыскиваемого преступника.
Как сообщал ранее глава МВД Франции Кристоф Кастанер, в поимке стрелка участвуют 350 человек и два вертолета. В связи с произошедшим ужесточены правила въезда во Францию, по всей стране проводятся антитеррористические мероприятия, особое внимание уделено обеспечению безопасности на рождественских ярмарках.
29-летний житель Страсбурга открыл огонь по людям около рождественской ярмарки в центре города. Он убил трех и ранил 12 человек. По факту произошедшего антитеррористические службы Франции начали расследование, но официально инцидент не назван терактом. Ростуризм призвал россиян к бдительности.