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ИГ назвала «своим солдатом» стрелка из Страсбурга
Общество, 01:44
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ИГ назвала «своим солдатом» стрелка из Страсбурга

Террористическая группировка «Исламское государство» (запрещена в России) взяла на себя ответственность за стрельбу на рождественской ярмарке во французском Страсбурге. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на подконтрольное боевикам агентство Amaq.

В сообщении утверждается, что устроивший стрельбу Шариф Шекатт является «солдатом» террористической группировки ИГ.

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Атака на рождественской ярмарке в Страсбурге произошла вечером 11 декабря. Нападавший открыл огонь из огнестрельного оружия и убил трех человек, еще 12 были ранены. Устроивший стрельбу скрылся с места происшествия на угнанном такси. Позднее правоохранителям удалось установить личность террориста. Им оказался Шариф Шекатт. На следующий день полиция задержала пять человек, входивших в круг знакомых Шекатта, одним из задержанных оказался брат террориста.

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Вечером 13 декабря сотрудникам правоохранительных органов в ходе спецоперации удалось обнаружить Шекатта. В результате перестрелки он был убит. По информации местного издания DNA, Шекатта обнаружили на улице Лазарет в районе Нейдорф. При себе у него был пистолет и нож. Издание, ссылаясь на источники, утверждает, что террорист первым атаковал полицейских и был ликвидирован ответным огнем.

До событий в Страсбурге Шекатт находился под подозрением у полиции в качестве потенциальной угрозы безопасности. Прокурор Парижа Реми Эйтс заявил, что Шариф Шекатт 27 раз привлекался к ответственности за совершенные правонарушения на территориях Франции, Германии и Швейцарии. В свою очередь заместитель министра внутренних дел Франции Лоран Нуньес рассказал, что Шекатт уже отбывал срок в тюрьме во Франции.

Теги: «Исламское государство» , Террорист , ответственность , Страсбург , стрельба
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