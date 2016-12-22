Прокурор назвал терактом стрельбу с жертвами в Страсбурге

Власти Франции признали атаку в Страсбурге терактом. Нападавший неоднократно привлекался к ответственности в странах ЕС и отбыл срок в тюрьме во Франции, где у него и заметили склонность к радикальным религиозным взглядам

Фото: Vincent Kessler / Reuters

Нападение на людей 11 декабря на рождественской ярмарке​ в Страсбурге было терактом. Об этом заявил прокурор Парижа Реми Эйтс, сообщает Reuters.

«С учетом выбранной цели, того, как он действовал, данных о нем, показаний тех, кто слышал, как он кричал «Аллах Акбар», к расследованию привлечена антитеррористическая полиция», — заявил Эйтс, выступая перед журналистами.

Прокурор отметил, что, согласно показаниям водителя такси, чью машину преступник угнал, чтобы скрыться с места преступления, нападавший был ранен. В настоящее время полиция продолжает его поиски.

Личность террориста уже удалось установить. Это 29-летний житель Страсбурга Шариф Шекатт. Еще до нападения он находился под подозрением у полиции в качестве потенциальной угрозы безопасности. По словам Хайца, Шекатт 27 раз привлекался к ответственности за совершенные правонарушения во Франции, Германии и Швейцарии. Представитель федерального ведомства уголовной полиции Германии сообщил, что Шекатт был депортирован во Францию в 2017 году. Заместитель министра внутренних дел Франции Лоран Нуньес уточнил, что Шекатт уже отбывал срок в тюрьме во Франции. В это время на него и обратили внимание правоохранительные органы. «Во время его пребывания в тюрьме мы заметили радикализацию его религиозных взглядов. Однако никаких признаков подготовки атаки не было», — рассказал он.

Как передает Reuters, охрана на границе была усилена, а службы безопасности обеих стран проверяют транспортные средства, проходящие по мосту Европы на Рейне, связывающему Страсбург с немецким Келем. Однако Лоран Нуньес признал, что, несмотря на продолжающиеся поиски, Шекатт уже мог пересечь границу и покинуть Францию.

Атака на рождественской ярмарке в Страсбурге произошла вечером 11 декабря. Нападавший открыл огонь из огнестрельного оружия и убил трех человек, еще 12 были ранены. В связи с произошедшим ужесточены правила въезда во Францию, по всей стране проводятся антитеррористические мероприятия. 12 декабря французская полиция задержала пять человек, входивших в круг знакомых Шекатта, один из задержанных — брат террориста.