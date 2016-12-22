Премия РБК 2018
ТелеканалГазетаЖурналРБК+ProQuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Здоровье
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 66,90 65,90 EUR Нал. 75,86 74,82 USD Бирж. 66,23 -0,12 EUR Бирж. 75,25 +0,09 USD ЦБ. 66,42 -0,08 EUR ЦБ. 75,22 -0,40 EUR/USD 1,14 +0,00 BTC/USD Бирж. 3509,80 +88,20 IMOEX 2369,96 -1,01% RTSI 1127,34 -0,65% Brent 61,12 +0,28% DJIA 24673,86 +1,25% Nasdaq 7119,75 +1,25%
Прокурор назвал терактом стрельбу с жертвами в Страсбурге
Лента новостей
В ГИБДД допустили появление в автошколах курса по оказанию первой помощи 17:46, Общество К Пономареву перевели некурящих сокамерников 17:41, Общество Сестра Сенцова получила за него премию Сахарова 17:31, Общество Голикова назвала число оставшихся ветеранов Великой Отечественной войны 17:29, Общество Избранная генпрокурор Нью-Йорка анонсировала расследование против Трампа 17:28, Политика Как четвертая промышленная революция повлияет на транспорт в России 17:21, РБК и ГТЛК Аэропорт Домодедово установит рамки для проверки сотрудников на трезвость 17:11, Общество Мединский предложил назвать новый танк «Кобзарь» 17:05, Общество РФПИ подтвердил перенос финансирования ЦКАД итальянской Anas на 2019 год 17:00, Бизнес Как будут праздновать Рождество в Москве 16:58, РБК и Путешествие в Рождество Чего ждать от альткоинов: Litecoin, Cardano, BCash и Tron подорожали 16:57, Крипто Меркель заявила о поддержке Германией продления антироссийских санкций 16:55, Политика Как выглядит офис «Лаборатории Касперского» в Мадриде 16:41, Недвижимость  Парковка в Москве будет бесплатной в новогодние праздники 16:40, Общество Что происходит на рынке коммерческой недвижимости 16:40, Недвижимость Росавиация заявила о выселении туристов «Жемчужной реки» из отелей Китая 16:36, Общество Путин предложил ежегодно оказывать ветеранам материальную помощь 16:26, Общество Депутат предложил после ЧМ-2018 сделать рекламу пива на ТВ постоянной 16:23, Технологии и медиа Квартира Кейт Миддлтон в Челси продается за $2,9 млн 16:22, Стиль Глава СПЧ назвал аресты за неуважение к власти нарушением свободы слова 16:21, Политика Сергей Негляд — РБК: «Планируем войти в десятку молочных компаний России» 15:55, Партнерский материал Мантуров оценил ущерб бюджету от нелегальной торговли сигаретами 15:52, Общество Прокурор назвал терактом стрельбу с жертвами в Страсбурге 15:43, Общество Росавиация расторгла договор с подрядчиком новой полосы в Домодедово 15:42, Бизнес Росгвардия закупит 15 бронемашин «Урал» за ₽200 млн 15:39, Политика Tesla решила взыскать $167 млн с экс-сотрудника 15:33, Общество Глава AllianzGI заявил о необходимость запретить криптовалюту 15:32, Крипто Минобороны показало первое после поставки в войска видео с МиГ-35 15:32, Политика
Прокурор назвал терактом стрельбу с жертвами в Страсбурге
Общество, 15:43
0
Прокурор назвал терактом стрельбу с жертвами в Страсбурге
Власти Франции признали атаку в Страсбурге терактом. Нападавший неоднократно привлекался к ответственности в странах ЕС и отбыл срок в тюрьме во Франции, где у него и заметили склонность к радикальным религиозным взглядам
Фото: Vincent Kessler / Reuters

Нападение на людей 11 декабря на рождественской ярмарке​ в Страсбурге было терактом. Об этом заявил прокурор Парижа Реми Эйтс, сообщает Reuters.

«С учетом выбранной цели, того, как он действовал, данных о нем, показаний тех, кто слышал, как он кричал «Аллах Акбар», к расследованию привлечена антитеррористическая полиция», — заявил Эйтс, выступая перед журналистами.

Прокурор отметил, что, согласно показаниям водителя такси, чью машину преступник угнал, чтобы скрыться с места преступления, нападавший был ранен. В настоящее время полиция продолжает его поиски.

Личность террориста уже удалось установить. Это 29-летний житель Страсбурга Шариф Шекатт. Еще до нападения он находился под подозрением у полиции в качестве потенциальной угрозы безопасности. По словам Хайца, Шекатт 27 раз привлекался к ответственности за совершенные правонарушения во Франции, Германии и Швейцарии. Представитель федерального ведомства уголовной полиции Германии сообщил, что Шекатт был депортирован во Францию в 2017 году. Заместитель министра внутренних дел Франции Лоран Нуньес уточнил, что Шекатт уже отбывал срок в тюрьме во Франции. В это время на него и обратили внимание правоохранительные органы. «Во время его пребывания в тюрьме мы заметили радикализацию его религиозных взглядов. Однако никаких признаков подготовки атаки не было», — рассказал он.

Как передает Reuters, охрана на границе была усилена, а службы безопасности обеих стран проверяют транспортные средства, проходящие по мосту Европы на Рейне, связывающему Страсбург с немецким Келем. Однако Лоран Нуньес признал, что, несмотря на продолжающиеся поиски, Шекатт уже мог пересечь границу и покинуть Францию.

Во Франции усилят меры безопасности после стрельбы в Страсбурге
Политика

Атака на рождественской ярмарке в Страсбурге произошла вечером 11 декабря. Нападавший открыл огонь из огнестрельного оружия и убил трех человек, еще 12 были ранены. В связи с произошедшим ужесточены правила въезда во Францию, по всей стране проводятся антитеррористические мероприятия. 12 декабря французская полиция задержала пять человек, входивших в круг знакомых Шекатта, один из задержанных — брат террориста.

Автор: Георгий Тадтаев.
Теги: Страсбург , Теракт
Главное
Глава оргкомитета ЧМ по футболу в России перейдет на работу в ВЭБ Общество
Материалы по теме
Reuters сообщил о полицейской операции у Страсбургского собора Общество
Открывший стрельбу мужчина скрылся с ярмарки в Страсбурге на такси Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Пермь
Тюмень
Екатеринбург
Вологда
Красноярск
Ростов-на-Дону
Черноземье
Новосибирск
Калининград
Н.Новгород
Татарстан
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter