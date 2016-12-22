Премьер Австралии заявил о признании Иерусалима столицей Израиля

Австралия официально признала Иеруслим столицей Израиля, но пока не будет переносить свое посольство из Тель-Авива. Об этом во время выступления в Институте Сиднея заявил премьер-министр Австралии Скотт Моррисон, сообщает телеканал SBS.

В Иерусалиме будут открыты торговые и оборонные представительства Австралии, отметил премьер.

По мнению Моррисона, признание Западного Иерусалима столицей Израиля с возможностью признания Восточного Иерусалима столицей Палестины станет важным шагом в ближневосточной политике Австралии.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о возможном признании Австралией Иерусалима как столицы 16 октября.

США признали Иерусалим столицей Израиля в декабре 2017 года, в мае туда было перенесено американское посольство. Против этого выступала Лига арабских государств, посчитавшая, что оно приведет к росту насилия в Ближневосточном регионе. Генассамблея ООН также осудила решение о переносе посольства.

Иерусалим также признают Гватемала, Чехия, Вануату, Бразилия и Гондурас.

