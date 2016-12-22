Земан рассказал о проделанных шагах к переносу посольства Чехии в Израиле

Президент Чехии Милош Земан заявил, что он намерен и дальше прилагать максимум усилий для того, чтобы перенести чешское посольство из Тель-Авива в Иерусалим. Об этом он сказал в эфире телеканала Barrandov.
«Я, как и прежде, буду прилагать усилия по переводу посольства из Тель-Авива в Иерусалим, — сказал он.
По его словам, власти Чехии уже сделали в этом направлении «два шага». Он уточнил, что в мае этого года в Иерусалиме было открыто почетное консульство Чехии. Также Земан рассказал, что в рамках своего следующего визита в Израиль он примет участие в открытии «Чешского дома» в Иерусалиме.
В этом году свои посольства перенесли в Иерусалим несколько стран, в частности, США, Гватемала и Парагвай. Однако позднее парагвайские власти отказались от своего решения.
1 ноября избранный президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что он намерен перенести бразильское посольство из Тель-Авива в Иерусалим. Он подчеркнул, что об этом шаге говорил во время предвыборной кампании.