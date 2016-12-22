Нетаньяху заявил о возможности признания Австралией столицы Израиля

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Австралия рассматривает возможность признания Иерусалима столицей Израиля. Об этом сообщает пресс-служба Нетаньяху.

Отмечается, что об этом Нетаньяху рассказал премьер-министр Австралии Скотт Моррисон. Глава австралийского правительства добавил, что за этим может последовать перенос посольства Австралии в Иерусалим.

В начале декабря 2017 года президент США Дональд Трамп признал Иерусалим столицей Израиля. В мае 2018 года США перенесли в этот город свое посольство из Тель-Авива.

Однако против такого решения выступала Лига арабских государств. По их мнению, признание Иерусалима столицей Израиля приведет к росту насилия в ближневосточном регионе. В свою очередь исламские государства попросили признать Иерусалим столицей Палестины. Генассамблея ООН большинством голосов, включая Россию, осудила решение США. При этом 35 стран воздержались от голосования. Среди них были Канада и Австралия.