Нетаньяху назвал «историческим» перенос посольства Бразилии в Иерусалим

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приветствовал решение избранного президента Бразилии перенести посольство страны из Тель-Авива в Иерусалим. Об этом сообщает Times of Israel.

«Я благодарю моего друга, избранного президента Бразилии Жаира Болсонару, за его намерение перенести бразильское посольство в Иерусалим. Это исторический, правильный и подвижный шаг», — сказал еврейский премьер.

В четверг, 1 ноября, Болсонару заявил, что он намерен перенести бразильское посольство из Тель-Авива в Иерусалим. Избранный президент подчеркнул, что об этом шаге он говорил и во время предвыборной компании. «Израиль — суверенное государство, и мы должным образом будем уважать это», — отметил Болсонару.

Жаир Болсонару победил на выборах президента Бразилии в конце октября. Он получил более 55% голосов. За его соперника от левой Партии трудящихся Фернанда Аддада отдали голоса 44,87% избирателей. Болсонару должен вступить в должность главы государства в январе будущего года.

В этом году свои посольства перенесли в Иерусалим несколько стран, в частности, США, Гватемала и Парагвай. Однако позднее парагвайские власти отказались от своего решения.