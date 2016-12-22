Эрнст пообещал пригласить пригласить рэперов на «Новогодний огонек»

«Первый канал» будет приглашать российских рэперов выступать на «новогодних огоньках». Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заявление гендиректора канала Константина Эрнста.

«Планируем», — заявил он, отвечая на вопрос агентства.

Тем не менее Эрнст не уточнил, кому именно намерены предложить принять участие в новогодних шоу.

Как передает агентство, ранее глава комитета Госдумы по делам молодежи Михаил Дегтярев предложил гендиректорам федеральных каналов, включая Эрнста, выделить эфирное время для выступления на «новогодних огоньках» рэп-исполнителей.

За последние несколько месяцев в некоторых регионах России по инициативе местных властей отменялись концерты таких рэп-исполнителей, как Монеточка, Хаски, Элджей, Егор Крид, Face, Feduk, а также групп IC3PEAK и «Френдзона».

В частности, выступление Крида отменили в Махачкале из-за угроз в его адрес. После отмены концерта Хаски в Краснодаре рэпер исполнил несколько песен, забравшись на чужой автомобиль рядом с клубом, после чего он был задержан и арестован на 12 суток, а суд возбудил против него три административных дела.

Тогда за него вступились рэперы Oxxxymiron, Noize MC и Баста — они организовали концерт c названием «Я буду петь свою музыку» в поддержку Хаски.

В Министерстве культуры данные запреты рэп-концертов осудили. Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин предложил Минкультуры ввести для рэперов гранты.

В Кремле заявили, что внимательно следят за ситуацией с отменой концертов различных музыкальных коллективов.

