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Власти Франции привлекут более 89 тыс. полицейских на митинги в субботу
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Власти Франции привлекут более 89 тыс. полицейских на митинги в субботу
Протесты во Франции, 04:52
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Власти Франции привлекут более 89 тыс. полицейских на митинги в субботу

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп заявил, что в стране будет мобилизовано более 89 тыс. полицейских для обеспечения порядка в ходе протестов «желтых жилетов» в субботу. Об этом сообщает Le Monde.

Премьер-министр добавил, что из них 8 тыс. будут находиться в Париже, наряду с 12 бронированными автомобилями жандармерии.

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Масштабная акция протеста прошла во Франции 17 ноября, в ней приняли участие около 300 тыс. человек. При этом в Париже митингующие попытались штурмовать главное здание МВД страны. Протестующие выступают против повышения цен на бензин и налогов.

Как проходят топливные протесты во Франции Еще 6 фото
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Впоследствии митинги продолжились 24 ноября, в ходе которых возникли беспорядки. Протестующие создавали баррикады, ломали автобусные остановки, разбивали витрины, а также происходили столкновения с полицейскими. В результате задержали 130 человек. Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал беспорядки и нападения «позором». Однако во время митингов 1 декабря беспорядки продолжились, демонстранты повредили Триумфальную арку.

В результате власти Франции отложили на полгода введение новых налогов на топливо, которое планировали на 1 января 2019 года.

Теги: Франция , массовые протесты , налоги , топливо
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