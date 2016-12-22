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Число задержанных в ходе протестов во Франции увеличилось до 130 человек
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Число задержанных в ходе протестов во Франции увеличилось до 130 человек
Общество, 24 ноя, 23:41
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Число задержанных в ходе протестов во Франции увеличилось до 130 человек
Полиция задержала на акциях протеста по всей Франции 130 человек, 42 из них были доставлены в отделения в Париже. Всего по всей республике МВД насчитало 1619 манифестаций недовольных повышением цен на бензин в стране
Фото: Michel Euler / AP

Количество задержанных по всей стране на акциях протеста против повышения цен на бензин во Франции увеличилось до 130 человек. Такие данные со ссылкой на заявление французского министра внутренних дел Кристофа Кастанера приводит телеканал BFM.

В целом по стране, как подсчитали в МВД, состоялось 1619 протестных акции. Максимальное количество участников было зарегистрировано местной полицией в 17:00 по местному времени — на улицы вышли 106,3 тыс. демонстрантов, указал Кастанер. Из них 8 тыс., по его данным, протестовали в Париже. В прошлую субботу, 17 ноября, в это же время сотрудники правоохранительных органов насчитали 282,7 тыс. участников демонстраций по всей республике, напомнил глава ведомства.

Задержаны в общей сложности сегодня, по словам Кастанера, были 130 человек, из них 42 человека были направлены в отделения полиции в Париже.

«Право на протест является основополагающим правом», — заявил он, выступая перед журналистами. Однако «право блокировать» пути «для предотвращения разрушений будет систематически наказываться», заметил глава ведомства.​

Акции протеста во Франции начались после того, как местное правительство объявило о намерении поднять в следующем году налог на дизельное топливо и бензин, что должно привести к росту цен. Манифестации против этого проходят в республике уже вторые выходные подряд. Свое решение власти ранее объясняли борьбой за охрану окружающей среды.

В субботу, 24 ноября, демонстранты начали строить в Париже баррикады, ломая автобусные остановки и разбивая витрины магазинов. Полиция отвечает на это слезоточивым газом и светошумовыми гранатами, оттесняя протестующих от правительственных зданий,

Автор: Евгения Маляренко.
Теги: Франция , массовые протесты
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