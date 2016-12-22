Французская полиция приготовилась к хаосу из-за протестов автомобилистов

Недовольные высокими ценами на топливо, французские автомобилисты начали масштабные манифестации. Силы правопорядка республики опасаются блокировки дорог и хаоса

Фото: Thierry Roge / Reuters

В субботу во Франции началась серия акций протестов автомобилистов, прозванных «желтыми жилетами» за то, что выходящие на дорогу с протестами люди одевают светоотражающие автомобильные жилеты. Протестующие вышли на дороги во многих регионах страны — Марселе, Тулузе, на парижской кольцевой дороге, в Нормандии и Бретани и других регионах страны, передает Le Figaro.

Новый вид протестов

Французы, выступающие против повышения цен на топливо, планировали организовать около 1,5 тыс. акций протеста по всей Франции, сообщало накануне AFP со ссылкой на неназванные источники в полиции. Манифестанты не координируют свои действия в рамках единой структуры, как обычно это происходит во Франции, а общаются через социальные сети. Поэтому понять, где и в каком количестве соберутся манифестанты, сложно, утверждали правоохранители. По их словам, это обстоятельство усложняло принимать меры для контроля за ситуацией. Существует серьезный риск перекрытия протестующими дорог в разных регионах и, как следствие, транспортного паралича Франции, передавал французский телеканал BFM TV.

Движение началось с петиции в Facebook, инициированной предпринимателем c cевера страны Присциллой Людоски. Обращение собрало 750 тыс. подписей. «Государство не должно забывать, что работает на простых людей, а не на лоббистов», — сказала Людоски в интервью газете Le Parisien. — Нельзя требовать от людей, чтобы они перестали пользоваться своими машинами и на следующий день взяли кредит на покупку электромобилей, которые, кстати, тоже загрязняют окружающую среду».

Министерство внутренних дел выделит дополнительно 30 отрядов быстрого реагирования, чтобы поддержать региональные силы правопорядка. МВД и Министерство транспорта будут тесно координировать свои действия, чтобы избежать трудностей при перемещениях по стране, уточняет Le Figaro. Власти не позволят протестующим нарушать права других граждан и их свободу передвижения, и полиция готова предотвратить такие попытки, заверил министр внутренних дел Кристоф Кастанер. Правительство уважает право граждан на протест, но блокировать дороги недопустимо, подтвердил ​премьер-министр республики Эдуар Филипп.

Почему протестуют французы

Согласно планам правительства, в следующем году налог на дизельное топливо вырастет на 6,5%, а на бензин — на 2,9%. Такие действия власти предпринимают с целью борьбы с загрязнением атмосферы. «Еще в ходе президентской кампании мы говорили о намерениях прогрессивно повышать налог на бензин, а следовательно, на углероды, и таким образом будем препятствовать загрязнению окружающей среды», — объяснил позицию правительства премьер Эдуар Шарль Филипп (цитаты по Le Monde).

За последний год цены на бензин во Франции выросли на 10–15%, передает радио RFI. Наиболее популярное в стране дизельное топливо подорожало на 24%, сейчас стоимость литра часто превышает €1,6. В среднем по стране стоимость литра бензина SP-95 (примерный аналог АИ-95) и дизельного топлива составляет €1,48.

Президент Эмманюэль Макрон защищает решение повысить налоги. «Люди выступают против налогов на топливо, но призывают бороться с загрязнением окружающей среды из-за того, что их дети страдают от болезней», — обратил внимание президент. Макрон также напомнил, что цена бензина на 70% зависит от цен на нефть. ​

Введение экологического налога стоит рассматривать в контексте более масштабных преобразований Макрона, сказал РБК ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров. Реформы президента затрагивают сферы социального страхования, образования, рынка труда, больниц и пенсий, напомнил эксперт. Кроме того, уточнил Федоров, эти изменения проводятся на фоне сокращения государственных расходов, чтобы снизить дефицит бюджета страны. «В целом такой комплекс мер привел к недовольству политикой Макрона в разных слоях населения, включая пенсионеров и госслужащих, — сказал Федоров. — Повышение налога на топливо, которое ударило по карману обычных французов, особенно в провинции, где люди чаще пользуются автомобилями, стало спусковым крючком новой волны протестов».

Как скажутся протесты на имидже Макрона

Протесты проходят на фоне падения рейтинга президента. Согласно опросу, подготовленному компанией YouGov для издания Huffington Post, положительно оценивает деятельность главы республики 21%. Негативное отношение к Макрону демонстрирует 61% французов — рекордно высокий показатель за полтора года его президентства, отмечается в исследовании, опубликованном 1 ноября.

В интервью телеканалу CNN Макрон отстаивает избранный им курс. По мнению президента, предлагаемые реформы могут быть непопулярными, однако являются необходимыми для Франции. «Меня избрали потому, что все мои предшественники или не смогли провести эти реформы, или даже не попытались их провести, — сказал он. — Я убежден, что в конце концов французы начнут постепенно осознавать смысл того, что мы делаем, и что это вносит позитивный вклад в развитие страны».

Макрон вложил много сил в реализацию реформ, и обратить этот курс вспять уже не представляется возможным, убежден Сергей Федоров. Опасность для президента сегодня представляют не только уличные протесты, но и возможное неудачное выступление на выборах в Европейский парламент в мае 2019 года. «Французы, вероятно, используют это голосование как возможность выразить протест действиям властей, а это ударит по планам Макрона по ускорению европейской интеграции», — пояснил Федоров. И указал, что свое представительство в Европарламенте на следующих выборах могут увеличить ультраправые партии, оппонирующие курсу французского лидера.