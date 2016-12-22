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Американский суд назначил Бутиной общественного защитника
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Американский суд назначил Бутиной общественного защитника
Политика, 00:20
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Американский суд назначил Бутиной общественного защитника

Суд в США назначил россиянке Марии Бутиной, обвиненной в связях с российскими спецслужбами, общественного защитника. Об этом сообщает Bloomberg.

Вместо адвоката Роберта Дрисколла суд назначил А.Дж. Крамера, который определяется как «консультирующий адвокат». Агентство отмечает, что Дрисколл при этом заявил, что «не уходит».

Ранее отец россиянки Валерий Бутин рассказал «Известиям», что она испытывает финансовые трудности, в связи с чем у нее могут возникнуть проблемы с оплатой услуг адвокатов. При этом в середине августа защитник россиянки Дрисколл рассказал, что в интернете был создан фонд для сбора средств в поддержку заключенной в США Бутиной, средства из которого предназначены для оплаты юридических услуг.

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Марию Бутину задержали в Вашингтоне середине июля. Американские власти обвинили ее в деятельности в интересах России, а также в работе на российского чиновника, находящегося под санкциями США.

В ноябре защита Бутиной начала переговоры с прокурорами о досудебном соглашении, касающихся обвинений в работе в качестве иноагента. Впоследствии россиянка отозвала из окружного суда округа Колумбия прошение о снятии с нее обвинений. В конце ноября агентство Bloomberg узнало, что Бутина может в ближайшее время договорится с обвинением. Следующее заседание суда должно состояться 19 декабря.

Теги: россиянка , Россия - США
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