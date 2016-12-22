Bloomberg узнало о скорой сделке Марии Бутиной с обвинением в США

Обвиненная в США в незаконной работе иностранным агентом россиянка Мария Бутина может в ближайшее время договориться с обвинением, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на поданный в федеральный суд Вашингтона документ.

Как сообщает агентство, стороны близки к «окончательному соглашению», детали которого будут в скором времени обговорены. Суть соглашения не раскрывается. В то же время суд отверг запрос защиты Бутиной на прекращение ее содержания в одиночной камере.

Бутину задержали в США в июле. Ее обвинили в связях с российскими спецслужбами и работе на российского чиновника, попавшего под санкции, а также в работе иностранным агентом без лицензии. Бутина не признала свою вину, МИД России назвал обвинения сфабрикованными. Новые судебные слушания по делу Бутиной пройдут в декабре, после того, как она отозвала из суда прошение о снятии с нее обвинений.

