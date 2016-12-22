Защита Бутиной начала переговоры с обвинением об урегулировании дела

Мария Бутина, обвиненная в США в связях с российским спецслужбами, и ее защита ведут переговоры с прокурорами о досудебном соглашении по обвинениям в работе в качестве иногагента. Об этом говорится в поступившем в федеральный суд округа Колумбия документе, имеющемся в распоряжении РБК.

«Стороны заявляют, что они продолжают участвовать в переговорах относительно потенциального урегулирования этого вопроса», — говорится в документе.

Из-за этого стороны просят суд отложить рассмотрение слушания в связи с переговорами на две недели.

Как отмечает The Washington Post, судья удовлетворила запрос и перенесла следующее заседание на 19 декабря.

Россиянку Марию Бутину задержали в США 15 июля, где ее обвинили в работе на попавшего в санкционный список чиновника, связях с российскими спецслужбами, а также в работе иноагентом без лицензии. Бутина заявляла, что своей вины не признает. В середине сентября окружной суд СЩА по округу Колумбия отказался освободить Бутину и перевести ее под домашний арест. По мнению судьи, россиянку могли посадить «в машину с дипломатическими номерами» и отправить в Россию.