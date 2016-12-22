ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Здоровье
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 67,05 64,93 EUR Нал. 76,40 74,15 USD Бирж. 65,98 +0,08 EUR Бирж. 75,35 +0,67 USD ЦБ. 65,99 -0,62 EUR ЦБ. 74,90 -0,63 EUR/USD 1,14 +0,01 BTC/USD Бирж. 5580,10 -74,20 IMOEX 2372,67 -0,37% RTSI 1134,93 +0,34% Brent 68,08 +1,60% DJIA 25422,57 +0,51% Nasdaq 7262,06 +0,03%
Защита Бутиной начала переговоры с обвинением об урегулировании дела
Лента новостей
Минюст США опроверг сообщения о попытке экстрадировать Гюлена 00:10, Политика Князь Монако впервые отреагировал на дело Рыболовлева 00:02, Бизнес Защита Бутиной начала переговоры с обвинением об урегулировании дела 16 ноя, 23:47, Политика В Раде заявили о «жесткой реакции» на возможное закрытие Азовского моря 16 ноя, 23:45, Политика 5 модных трендов этой осени 16 ноя, 23:22, РБК Pink и KUPIVIP.RU Порошенко призвал США и Европу усилить санкции против России 16 ноя, 23:12, Политика Роскомнадзор заявил о соблюдении МФЦ закона о персональных данных 16 ноя, 22:46, Общество Лига наций по футболу. Голландия — Франция. Онлайн 16 ноя, 22:45, Спорт СПЧ предложит Путину амнистию для загладивших вред от преступления 16 ноя, 22:41, Общество Игра: спасите свой бизнес от санкций и недобросовестных контрагентов 16 ноя, 22:34, РБК и Thomson Reuters Премьер Нидерландов не поддержал идею единой европейской армии 16 ноя, 22:30, Политика Трамп написал ответ спецпрокурору по «российскому вмешательству» 16 ноя, 22:21, Политика В МФЦ начали просить клиентов удалять файлы с общедоступных компьютеров 16 ноя, 22:10, Общество Загитова выиграла короткую программу Гран-при России с рекордом мира 16 ноя, 21:37, Спорт Ракету-носитель «Союз-ФГ» запустили с Байконура впервые после аварии 16 ноя, 21:36, Технологии и медиа МИД Финляндии вызвал посла России из-за скандала с глушением сигнала GPS 16 ноя, 21:33, Политика Enel: как преобразился бизнес крупнейшей энергетической компании 16 ноя, 21:32, РБК и Schneider Electric Россия назвала резолюцию ООН о правах человека в Сирии «ядовитой» 16 ноя, 21:18, Политика Евкурова и Кадырова вызвали в КС по делу о границе между республиками 16 ноя, 21:15, Общество Воздушно-десантные войска решили усилить авиацией 16 ноя, 21:12, Общество Российские фигуристы побили мировой рекорд на этапе Гран-при в Москве 16 ноя, 21:04, Спорт Биржа без «Роснефти»: что будет с топливным рынком 16 ноя, 20:53, Бизнес Борт British Airways из Москвы в Лондон экстренно приземлился в Берлине 16 ноя, 20:48, Общество Мэй нашла замену ушедшему министру по Brexit 16 ноя, 20:40, Политика Soft skills: какие качества нужны руководителю и как их развить 16 ноя, 20:30, РБК и Volkswagen Признавшийся в хищениях экс-владелец «Портсмута» пожаловался на угрозы 16 ноя, 20:21, Общество Мосгорсуд отменил решение об аресте экс-вице-президента «Росгосстраха» 16 ноя, 20:17, Общество В правительстве обсудят альтернативу экспортной надбавке РЖД 16 ноя, 20:10, Бизнес
Защита Бутиной начала переговоры с обвинением об урегулировании дела
Политика, 16 ноя, 23:47
0
Защита Бутиной начала переговоры с обвинением об урегулировании дела

Мария Бутина, обвиненная в США в связях с российским спецслужбами, и ее защита ведут переговоры с прокурорами о досудебном соглашении по обвинениям в работе в качестве иногагента. Об этом говорится в поступившем в федеральный суд округа Колумбия документе, имеющемся в распоряжении РБК.

«Стороны заявляют, что они продолжают участвовать в переговорах относительно потенциального урегулирования этого вопроса», — говорится в документе. 

Из-за этого стороны просят суд отложить рассмотрение слушания в связи с переговорами на две недели.

Как отмечает The Washington Post, судья удовлетворила запрос и перенесла следующее заседание на 19 декабря.

Кто такая Мария Бутина и почему ей грозит тюремное заключение в США
Политика

Россиянку Марию Бутину задержали в США 15 июля, где ее обвинили в работе на попавшего в санкционный список чиновника, связях с российскими спецслужбами, а также в работе иноагентом без лицензии. Бутина заявляла, что своей вины не признает. В середине сентября окружной суд СЩА по округу Колумбия отказался освободить Бутину и перевести ее под домашний арест. По мнению судьи, россиянку могли посадить «в машину с дипломатическими номерами» и отправить в Россию.

Теги: россиянка , шпионаж
Главное
Князь Монако впервые отреагировал на дело Рыболовлева Бизнес
Материалы по теме
В США россиянку задержали за незаконную работу в качестве иноагента Политика
Суд отказался выпускать Марию Бутину из-под ареста Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Пермь
Тюмень
Екатеринбург
Вологда
Красноярск
Ростов-на-Дону
Черноземье
Новосибирск
Калининград
Н.Новгород
Татарстан
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter