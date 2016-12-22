Мария Бутина отозвала из суда в США прошение о снятии с нее обвинений

Россиянка Мария Бутина отозвала из окружного суда округа Колумбия прошение о снятии с нее обвинений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы суда.

«Мария Бутина отправляет это уведомление, чтобы проинформировать суд, что отзывает свое прошение», — говорится в заявлении.

Марию Бутину задержали в США 15 июля по обвинению в работе на попавшего под санкции чиновника, а также иноагентом без лицензии и в связях с российскими спецслужбами. Бунина не признает вины. В июле суд отказался отпустить россиянку и поместить ее под домашний арест.

15 ноября Бутина подала ходатайство в суд с просьбой отклонить обвинения против нее, или хотя бы один из пунктов. Впоследствии защита россиянки начала переговоры с прокурорами о досудебном соглашении. Суд перенес следующее заседание на 19 декабря.