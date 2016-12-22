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Суд запросил в университете в Вашингтоне материалы на Марию Бутину
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Суд запросил в университете в Вашингтоне материалы на Марию Бутину
Политика, 17:50
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Суд запросил в университете в Вашингтоне материалы на Марию Бутину
Суд направил запрос Американскому университету в Вашингтоне, потребовав предоставить документы об арестованной в США Марии Бутиной в период ее обучения. Суд, в частности, интересуют жалобы Бутиной на ее бывшего профессора
Мария Бутина (Фото: AP)

Запрос в университет

Окружной суд округа Колумбия потребовал от Американского университета (American University), в котором училась арестованная в США россиянка Марина Бутина, предоставить документы, связанные с периодом ее обучения. Об этом сообщается в документах суда (есть в распоряжении РБК). Среди данных о Бутиной, которые запросила инстанция, фигурируют документы о ходе ее обучения, а также отчеты полиции, связанные с расследованиями в отношении Бутиной, когда она была студенткой.

Также суд просит передать информацию о жалобе Бутиной на профессора Светлану Савранскову (Savranskova). Суд попросил предоставить ему документы о разбирательстве этого инцидента и ответ университета на жалобу Бутиной.

На сайте Американского университета не фигурирует преподаватель по фамилии Савранскова, однако указан ученый, специализирующийся на американско-российских отношениях, Светлана Савранская. В феврале 2017 года Савранская рассказала изданию The Daily Beast, что Бутина открыто говорила о попытках наладить коммуникации между командой республиканца Дональда Трампа и Россией. «Она — бывший журналист, поэтому имеет связи в России. Она также сотрудничает и поддерживает связи с депутатом российской Думы», — объяснила Савранская изданию.

Как заявлял суду адвокат Бутиной Роберт Дрисколл, комментарий Савранской The Daily Beast послужил причиной жалобы Бутиной. Как отметил представитель россиянки, заявления Савранской противоречат Закону о правах семьи на образование и неприкосновенность частной жизни. Бутина утверждает, что не делала заявлений, приведенных профессором, а также считает ее публичные комментарии некорректными, пояснил Дрисколл, выразив надежду, что предоставленные документы внесут ясность в ситуацию.

Работа на правительство

В июле The Washington Post (WP) писала, что в период обучения в Американском университете Бутина демонстрировала пророссийские взгляды и хвасталась, что работала на российское правительство. Издание также утверждало, что ряд «людей, аффилированных с Американским университетом», подали жалобу на Бутину, подозревая ее в связях с Кремлем. В своей статье WP ссылалась на беседы со студентами, которые обучались с Бутиной в одно и то же время, а также на собственные источники. Как указал Дрисколл в записке к суду в декабре, обвинение так и не привело документы о жалобах на Бутину.

В ответ на запрос РБК рассказать свою версию конфликта Савранская указала на невозможность комментировать дело из-за ограничений, наложенных на нее работодателем. В Американском университете также отказались от развернутых комментариев, сославшись на федеральные законы США, защищающие личные данные. В учебном заведении подтвердили, что Бутина проходила там обучение по программе магистратуры с лета 2016 года по весну 2018 года. Дрисколл сказал РБК, что не имеет право обсуждать детали дела с прессой.

Бутину обвиняют в том, что она была агентом влияния в США, а обучение в Американском университете являлось для нее всего лишь прикрытием. В обращении к суду в декабре адвокат Бутиной опроверг эту версию, подчеркнув, что россиянка поступила в университет для учебы. Чтобы доказать правоту этого утверждения, сторона защиты попросила суд обратиться к Американскому университету, чтобы там предоставили документы об учебной программе Бутиной.

Дело Бутиной

Американский Минюст обвиняет Бутину в «инфильтрации организаций, имеющих влияние на американскую политику, с целью продвижения интересов Российской Федерации». Действовала она якобы сообща с российским чиновником, имя которого не названо. В документах указано, что этот чиновник работал в законодательной власти, а потом перешел в Центральный банк. По данным СМИ, речь идет об Александре Торшине.

Как отметил Минюст, если Бутина собиралась заниматься лоббизмом, то должна была уведомить об этом власти. Обвинения ей предъявлены по разделу 18, частям 951 и 371 Свода законов США. В части 371 описан «сговор, направленный на совершение преступления или на обман в отношении Соединенных Штатов». Максимальный срок наказания — пять лет тюремного заключения, возможно и наложение штрафа. Часть 951 касается работы агентов иностранных правительств. В нем указано, что лица, работающие на территории США под контролем иностранных правительств, обязаны уведомлять генерального прокурора США о своей деятельности (правило не распространяется на дипломатов). За нарушение этого требования максимальное наказание — десять лет тюрьмы или штраф (возможно и то и другое). Эта статья появилась после принятия в 1938 году Закона о регистрации иностранных агентов (Foreign Agents Registration Act, FARA).

Оптимистичный настрой

По словам Дрисколла, дело его подзащитной связано прежде всего с ее статусом в Америке, но не с какой-то секретной деятельностью, в чем ее обвиняет суд. Еще летом 2018 года адвокат допустил, что может «прийти к какому-то соглашению с [американским] правительством».

28 ноября Дрисколл рассказал о переговорах по поводу возможной сделки. По его словам, стороны с оптимизмом смотрят на возможность компромисса до начала судебного процесса. Следующее заседание суда назначено на 19 декабря.

Автор: Евгений Пудовкин.
Теги: Россия - США
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