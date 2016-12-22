В США россиянку задержали за работу на российские власти

Власти США обвиняют 29-летнюю россиянку Марию Бутину в работе в качестве российского агента без соответствующего уведомления американских властей. Она была задержана в Вашингтоне 15 июля

Фото: Michael A. McCoy / Zuma / Global Look Press

В Вашингтоне задержана гражданка России Мария Бутина, говорится в сообщении Минюста США. Ее власти США обвиняют в работе в интересах России и в работе на российского чиновника, находящегося под санкциями в США.

Девушка с таким же именем, 29-летняя Мария Бутина, является членом правления общероссийской общественной организации «Право на оружие». В феврале 2017 года она вошла в состав делегации, посетившей Национальный молитвенный завтрак — торжественное мероприятие с участием Дональда Трампа.

Согласно предъявленным ей обвинениям, Бутина с 2015 года и по меньшей мере до февраля 2017 года работала «на высокопоставленного чиновника в российском правительстве, который ранее был членом российского парламента, а позднее вошел в состав правления российского Центрального банка». Имя чиновника в обвинении не указывается, однако отмечается, что в апреле 2018 года он оказался в санкционном списке США. Формированием состава российской делегации на молитвенный завтрак в 2017 году, как сообщал ТАСС, занимался бывший вице-спикер Совета Федерации, позднее ставший зампредом ЦБ, статс-секретарь Александр Торшин.

В тексте опубликованного обвинительного заключения указывается, что Бутина приехала в США в 2016 году по студенческой визе F-1. При этом до и после ее прибытия Бутина была специальным помощником российского чиновника и действовала согласно его указаниям. Согласно данным ФБР, Бутина занималась налаживанием контактов с американскими чиновниками «с целью установления частных, или как она называла их, «обходных» каналов коммуникации». «Эти каналы коммуникации могли быть использованы Российской Федерацией с целью влияния на процесс принятия решений в США для продвижения интересов России», — говорится в заключении. Кроме того, Бутина и руководивший ей российский чиновник, как утверждают в ФБР, «планировали продвигать российские долгосрочные стратегические интересы в США в частности, с помощью налаживания отношений с американскими политическими организациями, включая организацию по защите права на оружие».

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