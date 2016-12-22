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Адвокат Бутиной рассказал о создании в интернете фонда в ее поддержку
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Адвокат Бутиной рассказал о создании в интернете фонда в ее поддержку
Общество, 05:54
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Адвокат Бутиной рассказал о создании в интернете фонда в ее поддержку

В интернете был создан фонд для сбора средств в поддержку гражданки России Марии Бутиной, заключенной в США. Об этом ТАСС рассказал ее адвокат Роберт Дрисколл.

Он отметил, что на сайте размещены фотографии Бутиной и ее биография. По словам адвоката, сайт представлен как на русском, так и на английском языке.

«Мы еще не рассчитали необходимую сумму, но ее защита будет стоить дорого», — отметил адвокат.

Дрисколл подчеркнул, что приветствуются любые суммы пожертвований. Он отметил, что ранее «щедрый американский сторонник» заплатил за юридические услуги для Бутиной, однако расходы значительно выросли.

Ранее Дрисколл рассказал «Известиям», что защита Марии Бутиной планирует создать фонд в ее защиту, который позволит людям по всему миру перечислять ей деньги через интернет.

Бутину задержали в США 15 июня, обвинив ее в работе в качестве иноагента без регистрации, а также на российского чиновника, который находится под американскими санкциями. 18 июля ее арестовали.

Теги: россиянка , адвокат
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