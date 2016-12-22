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Группа «Френдзона» заявила о запрете концертов в двух городах
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Группа «Френдзона» заявила о запрете концертов в двух городах
Общество, 05 дек, 23:20
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Группа «Френдзона» заявила о запрете концертов в двух городах

В Ярославле и Иваново отменили концерты группы «Френдзона» из-за претензий правоохранительных органов, сообщается на странице группы в «ВКонтакте» (отдельный пост об отмене концерта в Иваново). Прокуратура не комментировала эту информацию.

В Ярославле «клубу выслали «предостережение» с угрозой закрытия по нескольким нашим песням», говорится в сообщении.

Группа сообщила, что давление с целью отменить концерт в Ярославле шло от десяти инстанций, среди которых был «отдел по борьбе с экстремизмом». 

Из-за претензий властей, говорится в сообщении «Френдзоны», группа убрала из концертной программы вызвавшие претензии песни. После этого с ней связались представители прокуратуры Кировского района Ярославля и вынесли предостережение, но уже по всему репертуару. Фотография документа прикреплена к посту в группе.

В частности, в предостережении прокуратура ссылается на ч.1 ст. 14 ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», согласно которой органы государственной власти должны принимать меры по защите детей от «информации, пропаганды и агитации», наносящих вред их здоровью, нравственному и духовному развитию. Прокуратура подчеркнула, что в песнях группы «Френдзона» содержатся ругательства, пропаганда нетрадиционных сексуальных связей, суицида, а также информация, которая может сподвигнуть детей употреблять алкоголь и другие запрещенные вещества.

Ситуация в Иваново аналогичная, сообщила группа.

В клубе «Китайский летчик Джао Да» агентству ТАСС подтвердили отмену выступления «Френдзоны», однако в прокуратуре Ярославской области комментировать ситуацию отказались. Источник добавил «Интерфаксу», что организаторы могли получать предостережение о необходимости пускать на концерт только совершеннолетних. «Крайне маловероятно, что кто-то потребовал отменить концерт», — сказал он.

В прокуратуре Ярославской области комментировать ситуацию отказались, сообщил ТАСС.

В ноябре в Краснодаре отменили концерт рэпера Хаски (Дмитрия Кузнецова), который должен был пройти в клубе Arena Hall. Мероприятие перенесли в клуб Bounce, однако и там выступление не состоялось. В Ростове-на-Дону на концерт рэпера пришли двое полицейских и несколько человек в штатском, которые выдали организаторам предупреждение. Оно касалось «недопущения осуществления экстремистской деятельности».

Теги: Ярославль , Иваново , концерт , отмена
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