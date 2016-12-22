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В ФАС рассказали о проверке рекламы концертов Монеточки, Элджея и Face
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В ФАС рассказали о проверке рекламы концертов Монеточки, Элджея и Face
Общество, 20:30
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В ФАС рассказали о проверке рекламы концертов Монеточки, Элджея и Face

В управлении Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Нижегородской области сообщили РБК, что 4 декабря состоялся экспертный совет по проверке рекламы концертов Монеточки, Элджея и Face на предмет нарушения закона.

ФАС направит рекомендации при размещении рекламы на концертах, а также обязанности организаторов строго руководствоваться требованиями ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». «Если репертуар исполнителя, например, содержит произведения, изобилующие обсценной лексикой, то концертная афиша должна быть маркирована возрастным ограничением «18+», — сказали в управлении.

Ранее о том, что ФАС по Нижегородской области решила проверить рекламу концертов Монеточки, Элджея и Face, написал в своем Telegram-канале глава международной правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.

Полиция Краснодара отказалась возбуждать дело против рэпера Хаски
Общество

Молодежные музыкальные исполнители, в частности, рэперы, привлекли внимание регулирующих и правоохранительных органов после того, как рэпер Хаски (Дмитрий Кузнецов) в Краснодаре исполнял свои песни на крыше одного из припаркованных автомобилей. Поводом для этого стала невозможность проведения концерта на ранее оговоренных площадках. В итоге Хаски возместил ущерб, и уголовное дело против него возбуждено не было, а его арест отменен судом.

30 ноября в Краснодаре по запросу местных властей был отменен концерт группы IC3PEAK. Когда группа в рамках гастрольного тура по России приехала в Новосибирск, ее членов задержала полиция, одев на них наручники и несколько часов продержав в отделении. Полицейские хотели проверить музыкантов на наркотики, однако те отказались, что и послужило поводом для задержания. В итоге исполнителей отпустили. В других регионах России власти отменили выступления таких исполнителей, как Монеточка, Элджей, Егор Крид, Face, Feduk и группы «Френдзона».

Теги: УФАС , проверка
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