Захарова предложила главе ВМС Украины уволиться после его слов о моряках

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова командующего ВМС Украины Игоря Воронченко о том, что он готов отправиться в российскую тюрьму вместо украинских моряков, предложила ему уйти в отставку.
«Нормально товарищ Воронченко себя ценит. Сначала отправил своих подчиненных выполнять заведомо нарушающий закон приказ, а потом посчитал, что стоит их всех», — написала Захарова в Facebook. Она указала, что отставки будет достаточно, если только это «не новая форма извращения киевского режима — капитуляция в мирное время».
Ранее Воронченко заявил, что готов отправиться в российскую тюрьму, если задержанных в Керченском проливе моряков освободят. Он подчеркнул, что у него «разрывается сердце» из-за случившегося.
Российские пограничники задержали три украинских корабля и 24 моряков 25 ноября. Причиной стало то, что, по утверждению ФСБ, катера и буксир ВМС Украины нарушили российскую границу. При этом украинская сторона утверждает, что оповещала Россию о маневрах. Суд в Крыму арестовал украинских моряков на два месяца, позднее их перевели в Москву. Им предъявили обвинение в незаконном пересечении российской границы (ст. 322 УК).