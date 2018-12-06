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Chevron $158 (+34,77%) прогноз Wells Fargo Securities к 05.12.19 Купить
Regeneron $480 (+28,76%) прогноз UBS к 06.11.19 Купить
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Глава ВМС Украины предложил себя в обмен на задержанных Россией моряков

Командующий ВМС Украины адмирал Игорь Воронченко заявил изданию Bild, что готов отправиться в российскую тюрьму, если Россия освободит задержанных в Керченском проливе моряков.

Как отметил Воронченко, у него «разрывается сердце», когда он видит своих солдат, которых незаконно удерживают в России.

4 декабря Генпрокуратура Украины объявила в розыск восемь сотрудников погранслужбы ФСБ, которые подозреваются в причастности к обстрелу и задержанию украинских кораблей. Ранее на Украине против российских пограничников и военнослужащих были возбуждены уголовные дела за действия в Керченском проливе.

Фотогалерея 
Задержанные корабли ВМС Украины в порту Керчи

25 ноября российские пограничники задержали украинские катера «Никополь» и «Бердянск», а также буксир «Яны Капу». По данным ФСБ, они нарушили границу России, украинская сторона утверждает, что предупреждала о маневрах. Задержанные корабли направили в Керчь. Также российские пограничники задержали 24 украинских моряка. Суд в Крыму арестовал их на два месяца, позднее их перевели в СИЗО в Москву.

После инцидента на Украине ввели военное положение до 26 декабря. 

Теги: ВМС, Флот, Украина
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