Кремль посоветовал выяснять судьбу украинских катеров у следователей

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что судьбу задержанных в Керченском проливе украинских катеров нужно выяснять у следователей. Так он ответил на просьбу журналистов прокомментировать информацию СМИ об исчезновении кораблей, передает корреспондент РБК.

Песков подчеркнул, что «это не входит в поле внимания» Кремля, и он не может сказать, где корабли находятся сейчас. «Это прерогатива следственных органов, которые предъявляют обвинения. Нужно обращаться к ним», — заявил он.

«Насколько мы понимаем, корабли являются — не знаю, как это точно называется, — вещественными доказательствами или еще как-то. Но они имеют отношение к делу, которое сейчас ведется», — добавил пресс-секретарь.

Катера ВМС Украины «Никополь» и «Бердянск», а также буксир «Яны Капу» были задержаны в Керченском проливе 25 ноября. По версии ФСБ, они нарушили российскую границу и отказались остановиться, в результате чего пограничники открыли по кораблям огонь, а буксир был протаранен российским патрульным катером. После задержания корабли транспортировали в порт Керчи, а всех находившихся на борту украинских моряков арестовали.

3 декабря портал «Керчь Инфо» сообщил, что «Никополь» и «Бердянск» пропали из порта Керчи, а у причальной стенки остался только буксир «Яны Капу». Командование ВМС Украины начало проверку информации.

Позже «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах Крыма сообщили, что катера перешвартовали на другую причальную стенку в порту Керчи. По данным источника «Звезды», «Никополь» и «Бердянск» перевели «туда, где они меньше мешают», поскольку те занимали «чужое место».