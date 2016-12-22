Защита Кокорина и Мамаева обжалует продление ареста

Защита футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева намерена обжаловать решение суда о продлении ареста в пятницу, 7 декабря. Об этом РБК сообщил адвокат Мамаева Игорь Бушманов.

Ранее Тверской суд Москвы продлил арест Мамаеву и Кокорину до 8 февраля. Суд также удовлетворил ходатайство следователей о продлении ареста знакомого футболистов Александра Протасовицкого и младшего брата Кокорина Кирилла. Адвокаты Кокорина настаивали на том, чтобы заменить меру пресечения на домашний арест или залог.

Суд арестовал четверых фигурантов дела в середине октября. Они избили водителя ведущей «Первого канала» Виталия Соловчука и подрались с главой департамента Минпромторга Денисом Паком и руководителем НАМИ Сергеем Гайсиным. Против футболистов возбудили дела по ст. 116 УК РФ (побои) и ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство организованной группой). Их поместили в столичное СИЗО «Бутырка».

Кокорин и Мамаев частично признали свою вину. Однако Кирилл Кокорин написал заявление в полицию на водителя телеведущей, обвинив его в том, что водитель начал драку.