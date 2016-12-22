Суд продлил арест футболистам Кокорину и Мамаеву

Игроки «Зенита» и «Краснодара» останутся под арестом до 8 февраля

Павел Мамаев и Александр Кокорин (слева направо на переднем плане) (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Тверской суд Москвы оставил под арестом до 8 февраля полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и нападающего «Зенита» Александра Кокорина, обвиняемых в побоях и хулиганстве. Такое решение принял судья Алексей Криворучко, передает корреспондент РБК из зала суда.

Следователи МВД просили оставить футболистов, а также их знакомого Александра Протасовицкого и младшего брата Кокорина — Кирилла под арестом до 8 февраля 2019 года. Ходатайство в отношении Кирилла Кокорина и Протасовицкого также удовлетворено — они оставлены под арестом до 8 февраля.

В ходе заседания адвокат Мамаева Игорь Бушманов просил приобщить к делу документ, подтверждающий погашение ущерба перед пострадавшим в ходе потасовки, водителем журналистки «Первого канала» Виталием Соловчуком. Также юрист просил приобщить жалобу в столичную прокуратуру, что у его клиента было нарушено право на защиту.

Адвокаты Кокорина настаивали на замене меры пресечения на домашний арест или залог. Кроме того, защитники футболиста потребовали видеозаписи с камер наблюдения у клуба «Эгоист», с видеорегистратора Соловчука и с камер кафе, где произошла потасовка.

Представитель следствия в ходе заседания назвал необходимым «дать оценку и квалифицировать дело с учетом выводов медицинских экспертиз». Он добавил, что обвинения футболистов в нескольких преступлениях говорят об их «социальной опасности».

Защита футболистов намерена обжаловать решение суда в пятницу, 7 декабря, сообщил РБК Игорь Бушманов.

Видео: Тверской районный суд

Все четверо фигурантов были арестованы в середине октября за потасовку в центре Москвы. Они стали участниками нескольких конфликтов: избили водителя ведущей «Первого канала» Виталия Соловчука, а также подрались с главой департамента Минпромторга Денисом Паком. В ходе заседания суда 11 октября Кокорин заявлял, что ему стыдно за свой поступок, просил прощения за свое поведение и призывал судью не лишать его свободы. Мамаев в интервью в изоляторе также признавал свое поведение «аморальным».

Против футболистов возбудили дела по ст. 116 УК РФ (побои) и ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

Мосгорсуд 19 октября признал законным арест футболистов и отказался освободить их из-под стражи.