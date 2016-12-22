Кокорин-младший написал заявление на избитого водителя телеведущей

Брат футболиста Александра Кокорина Кирилл написал заявление в полицию на избитого водителя телеведущей «Первого канала» Виталия Соловчука, обвинив его в том, что он начал драку. Об этом сообщает корреспондент РБК из зала суда.

По словам Кокорина-младшего, у следователя есть видео, подтверждающее его слова.

Адвокат Андрей Ромашов подтвердил, что Соловчук первый ударил и стал оскорблять Кирилла Кокорина и футболиста Павла Мамаева.

Ранее Кокорин-младший утверждал, что водитель телеведущей называл их «петухами». «Сложно сдержать, когда тебя называют таким словом», — сказал Кокорин-младший. При этом он согласился, что не должен был распускать руки из-за одного слова.

Кирилла Кокорина обвиняют в трех эпизодах побоев и одном эпизоде хулиганства, тогда как у других фигурантов этого дела на один эпизод побоев меньше.

Братья Кокорины и Мамаев являются фигурантами уголовных дел о хулиганстве и побоях. 8 октября они подрались с чиновником Минпромторга Денисом Паком и главой НАМИ Сергеем Гайсиным, а также с водителем ведущей «Первого канала».​ Пак получил черепно-мозговую травму и лишился зуба, Виталий Соловчук — черепно-мозговую травму и перелом носа.