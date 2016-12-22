МИД предостерег от введения санкций из-за конфликта в Азовском море

Замглавы МИД России Александр Грушко призвал не использовать задержание и обстрел российскими пограничниками трех украинских кораблей в Керченском проливе для «политической эскалации» ситуации и введения санкций. Об этом он рассказал журналистам на конференции по безопасности в Берлине, пишет Reuters.

«Если кто-то хочет воспользоваться этим как предлогом для политической эскалации, я не думаю, что это будет сигналом в правильном направлении», — сказал Грушко.

25 ноября украинские катера «Бердянск» и «Никополь» были обстреляны и задержаны при попытке нарушить границу России в Керченском проливе, сообщали в ФСБ, отметив, что российскую сторону не предупредили о маневрах в данной акватории. В ВМС Украины говорили, что проход кораблей был плановым и Россия получала о нем сведения.

В результате российские пограничники задержали 24 украинских военных, 12 из них отправили под арест. Киев расценил случившееся как акт агрессии, власти Украины решили ввести в стране военное положение. Москва считает действия украинских военных «вторжением в российские воды».

После задержания кораблей президент Украины Петр Порошенко вместе с польским коллегой Анджеем Дудой попросил Евросоюз усилить санкционное давление на Россию. Эту идею поддержал министр обороны Эстонии Юри Луйк.

По данным источников Bloomberg, возможные санкции обсуждают правительства стран — членов ЕС. Однако они хотят дождаться, когда все факты инцидента будут установлены. В пресс-службе Евросоюза сообщили РБК, что глава европейской дипломатии Федерика Могерини ведет с партнерами ЕС переговоры о ситуации в Керченском проливе. При этом решение о санкциях должно приниматься на уровне совета ЕС, подчеркнули в пресс-службе.