ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Pink
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 68,05 66,02 EUR Нал. 76,83 74,83 USD Бирж. 67,16 +0,06 EUR Бирж. 75,91 -0,08 USD ЦБ. 66,78 +0,27 EUR ЦБ. 75,62 +0,06 EUR/USD 1,13 -0,00 BTC/USD Бирж. 3840,30 -69,10 IMOEX 2338,71 +1,31% RTSI 1098,59 +1,33% Brent 61,14 +0,61% DJIA 24614,88 -0,10% Nasdaq 7071,72 -0,14%
МИД предостерег от введения санкций из-за конфликта в Азовском море
Лента новостей
«Адмиралтейские верфи» прокомментировали пожар на ледоколе в Петербурге 21:52, Общество Порошенко заявил о безуспешной попытке поговорить с Путиным 21:51, Политика Козак заявил о стремлении сохранить независимых нефтетрейдеров 21:37, Бизнес Смартфон Huawei P20 Pro: как сделать хит, опередивший время 21:31, РБК и Huawei Нацбанк Украины назвал «дочку» ВТБ неплатежеспособной 21:29, Финансы При пожаре на строящемся ледоколе в Петербурге пострадали два человека 21:20, Общество В конгрессе США пригрозили России санкциями из-за задержания украинцев 21:01, Политика Bloomberg вернул рублю звание самой рискованной валюты 20:56, Финансы Лига чемпионов по футболу. ЦСКА — «Виктория». Онлайн 20:55, Спорт Адвокат рассказал о возмещении ущерба хозяйке поврежденной Хаски машины 20:49, Общество Как четвертая промышленная революция повлияет на транспорт в России 20:40, РБК и ГТЛК Ответный матч финала Кубка Либертадорес перенесли за пределы Аргентины 20:33, Спорт МИД предостерег от введения санкций из-за конфликта в Азовском море 20:33, Политика В ЕС призвали Россию отпустить задержанных украинских моряков 20:21, Политика В Петербурге загорелся строящийся ледокол «Виктор Черномырдин» 20:13, Общество Путин подписал закон об экспериментальном налоге для самозанятых 20:12, Политика Полина Киценко рассказала о трех обязательных составляющих ЗОЖ 20:05, РБК Стиль и Lancome Посольство предупредило о массовом отказе россиянам во въезде на Украину 20:01, Политика Суд арестовал командира задержанного в Азовском море катера «Бердянск» 19:54, Политика Конституционный суд заслушал стороны по делу о границе Чечни и Ингушетии 19:40, Политика В Минпросвещения ответили на задание школьникам о «письме папе на фронт» 19:36, Общество Куда пойдет цена: экономический тест для бизнесменов 19:33, РБК и Thomson Reuters WikiLeaks предложила The Guardian поспорить на $1 млн и голову главреда 19:26, Общество Минфин сумел занять на семь лет €1 млрд 19:23, Финансы СМИ узнали о деле против жены замглавы полиции Подольска 19:22, Общество Ведущий Брилев рассказал о наличии у него британского паспорта 19:21, Общество «Токсичная» атмосфера в компании: кто виноват и как все исправить 19:20, РБК и Volkswagen Ингушский оппозиционер получил срок за возбуждение ненависти к Евкурову 19:17, Общество
МИД предостерег от введения санкций из-за конфликта в Азовском море
Конфликт в Азовском море, 20:33
0
МИД предостерег от введения санкций из-за конфликта в Азовском море

Замглавы МИД России Александр Грушко призвал не использовать задержание и обстрел российскими пограничниками трех украинских кораблей в Керченском проливе для «политической эскалации» ситуации и введения санкций. Об этом он рассказал журналистам на конференции по безопасности в Берлине, пишет Reuters.

«Если кто-то хочет воспользоваться этим как предлогом для политической эскалации, я не думаю, что это будет сигналом в правильном направлении», — сказал Грушко.

Задержанные корабли ВМС Украины в порту Керчи. Фоторепортаж Еще 1 фото
Фотогалерея

25 ноября украинские катера «Бердянск» и «Никополь» были обстреляны и задержаны при попытке нарушить границу России в Керченском проливе, сообщали в ФСБ, отметив, что российскую сторону не предупредили о маневрах в данной акватории. В ВМС Украины говорили, что проход кораблей был плановым и Россия получала о нем сведения.

Неуверенное положение: почему керченский инцидент не поможет Порошенко
Мнение

В результате российские пограничники задержали 24 украинских военных, 12 из них отправили под арест. Киев расценил случившееся как акт агрессии, власти Украины решили ввести в стране военное положение. Москва считает действия украинских военных «вторжением в российские воды».

После задержания кораблей президент Украины Петр Порошенко вместе с польским коллегой Анджеем Дудой попросил Евросоюз усилить санкционное давление на Россию. Эту идею поддержал министр обороны Эстонии Юри Луйк.

По данным источников Bloomberg, возможные санкции обсуждают правительства стран — членов ЕС. Однако они хотят дождаться, когда все факты инцидента будут установлены. В пресс-службе Евросоюза сообщили РБК, что глава европейской дипломатии Федерика Могерини ведет с партнерами ЕС переговоры о ситуации в Керченском проливе. При этом решение о санкциях должно приниматься на уровне совета ЕС, подчеркнули в пресс-службе.

Теги: МИД России , Грушко
Главное
Порошенко заявил о безуспешной попытке поговорить с Путиным Политика
Материалы по теме
ФСБ заявила о приказе украинским катерам скрытно пройти Керченский пролив Политика
Газета кабмина Украины опубликовала не тот указ о военном положении Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Пермь
Тюмень
Екатеринбург
Вологда
Красноярск
Ростов-на-Дону
Черноземье
Новосибирск
Калининград
Н.Новгород
Татарстан
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter