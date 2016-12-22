ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Pink
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 67,81 66,83 EUR Нал. 76,51 75,47 USD Бирж. 67,40 +0,29 EUR Бирж. 76,09 +0,37 USD ЦБ. 66,94 +0,16 EUR ЦБ. 75,52 -0,10 EUR/USD 1,13 -0,00 BTC/USD Бирж. 4100,50 +290,30 IMOEX 2350,88 +0,52% RTSI 1098,79 +0,02% Brent 60,10 -1,70% DJIA 24748,73 +0,44% Nasdaq 7082,70 +0,01%
СМИ узнали об отсутствии поддержки Францией и ФРГ новых санкций
Лента новостей
Премия РБК: номинанты в категории «Предприниматель» — о бизнесе и жизни 13:16, Бизнес Медведев поручил выделить до 10 млрд руб. на закупку алюминия 13:14, Финансы Личность в бизнесе: как повлиять на руководство в компании 13:08, РБК и Volkswagen Кудрин назвал чиновников и госкомпании виновниками медленного роста ВВП 13:05, Экономика Порошенко подписал закон о введении на Украине военного положения 13:04, Политика Во Львове подожгли два отделения Альфа-банка 12:59, Общество Российского пилота признали лучшим новичком года в автоспорте 12:57, Спорт ЦИК проведет опросы для определения даты единого дня голосования 12:54, Политика «Токсичная» атмосфера в компании: кто виноват и как все исправить 12:52, РБК и Volkswagen МИД Эстонии вызвал посла России из-за конфликта в Керченском проливе 12:50, Политика МВД раскрыло «перебивавшую» кассовые аппараты для ухода от налогов ОПГ 12:48, Общество Песков прокомментировал информацию о связи Telegram-каналов с Кремлем 12:47, Политика Forbes назвал крупнейшие по выручке в России иностранные компании 12:42, Бизнес Что думают о шипованой резине исполнители кинотрюков 12:36, РБК и Toyo Иностранцы выкупили три четверти российских евробондов в евро 12:32, Финансы Рейтинг Bitcoin сильно вырос: Китай опубликовал новый список криптовалют 12:31, Крипто Лестницу из Эйфелевой башни продали за $190 885 12:30, Стиль В Москве эвакуировали 10 торговых центров из-за звонков о минировании 12:30, Общество Хинштейн подал в суд на Жириновского из-за оскорблений 12:23, Общество Кремль ответил на слова Михалкова об избирательности докладов Путину 12:16, Политика ЦБ назвал дату возвращения к закупкам валюты на рынке 12:15, Экономика Как подготовиться к выступлению и общению после него 12:14, РБК и Открытие Порошенко рассказал об обещании США предоставить военную поддержку Киеву 12:12, Политика СМИ узнали о планах Константинополя распустить предстоятелей РПЦ в Европе 12:12, Общество Кремль прокомментировал возможную отмену встречи Трампа с Путиным 12:06, Политика Костин сравнил Украину с зазеркальем после ситуации с «дочкой» ВТБ 12:01, Политика
СМИ узнали об отсутствии поддержки Францией и ФРГ новых санкций
Конфликт в Азовском море, 11:39
0
СМИ узнали об отсутствии поддержки Францией и ФРГ новых санкций

Германия и Франция не поддерживают расширение санкций против России из-за ситуации в Керченском проливе. Об этом, как пишет Welt, заявили представители двух стран на закрытом заседании комитета по политике и безопасности в Брюсселе.

Издание указывает, что Берлин и Париж высказались за «меры по укреплению доверия» между сторонами конфликта.

При этом сопредседатель партии «Союз 90/Зеленые» Анналена Бербок призвала отказаться от строительства «Северного потока-2» из-за действий России в Керченском проливе. Она заявила, что на строительство инфраструктуры на территории Германии необходимо наложить мораторий до тех пор, пока конфликт между Москвой и Киевом в Азовском море не будет урегулирован.

Задержанные корабли ВМС Украины в порту Керчи. Фоторепортаж Еще 1 фото
Фотогалерея

Ранее источники Bloomberg говорили, что правительства стран-членов ЕС обсуждают возможные санкции против России, однако они намерены дождаться установления всех фактов. Замглавы МИД России Александр Грушко призвал не использовать задержание украинских кораблей в Керченском проливе как предлог для введения санкций.

Кремль ответил на сообщение Порошенко о безуспешном звонке Путину
Политика

25 ноября украинские корабли «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» были задержаны ФСБ при попытке нарушить границу России. По утверждению российского ведомства, Украина не предупредила о маневрах в акватории, при этом в украинских ВМС утверждали, что проход кораблей был плановым и Россия была предупреждена. Также были задержаны 24 украинских военных, 12 из них суд Симферополя отправил под арест.

После этого власти Украины ввели в стране военное положение.
 

Теги: Евросоюз , Германия , Санкции
Главное
Кремль прокомментировал возможную отмену встречи Трампа с Путиным Политика
Материалы по теме
После конфликта в Азовском море на Украину не пустили 80 россиян Политика
СБУ завела дела против российских военных из-за инцидента в Азовском море Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Пермь
Тюмень
Екатеринбург
Вологда
Красноярск
Ростов-на-Дону
Черноземье
Новосибирск
Калининград
Н.Новгород
Татарстан
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter