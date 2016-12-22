СМИ узнали об отсутствии поддержки Францией и ФРГ новых санкций

Германия и Франция не поддерживают расширение санкций против России из-за ситуации в Керченском проливе. Об этом, как пишет Welt, заявили представители двух стран на закрытом заседании комитета по политике и безопасности в Брюсселе.

Издание указывает, что Берлин и Париж высказались за «меры по укреплению доверия» между сторонами конфликта.

При этом сопредседатель партии «Союз 90/Зеленые» Анналена Бербок призвала отказаться от строительства «Северного потока-2» из-за действий России в Керченском проливе. Она заявила, что на строительство инфраструктуры на территории Германии необходимо наложить мораторий до тех пор, пока конфликт между Москвой и Киевом в Азовском море не будет урегулирован.

Ранее источники Bloomberg говорили, что правительства стран-членов ЕС обсуждают возможные санкции против России, однако они намерены дождаться установления всех фактов. Замглавы МИД России Александр Грушко призвал не использовать задержание украинских кораблей в Керченском проливе как предлог для введения санкций.

25 ноября украинские корабли «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» были задержаны ФСБ при попытке нарушить границу России. По утверждению российского ведомства, Украина не предупредила о маневрах в акватории, при этом в украинских ВМС утверждали, что проход кораблей был плановым и Россия была предупреждена. Также были задержаны 24 украинских военных, 12 из них суд Симферополя отправил под арест.

После этого власти Украины ввели в стране военное положение.

