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Меркель объяснила смысл санкций против России
Политика, 14:33
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Меркель объяснила смысл санкций против России
По словам Ангелы Меркель, западные страны вводят санкции против России не ради самих санкций, а с целью защитить международное право. Она пообещала обсудить события в Керченском проливе с Владимиром Путиным
Ангела Меркель (Фото: Sascha Steinbach / EPA / ТАСС)

Канцлер Германии Ангела Меркель рассказала, что западные страны вводили санкции против России для защиты принципов международного права, события в Керченском проливе она обсудит с президентом Владимиром Путиным на полях саммита G20. Об этом сообщает Reuters.

«Мы не вводим санкции против России ради санкций. Напротив, мы вводим санкции, чтобы дать понять, что страны, даже если они территориально находятся рядом с Россией, имеют право на собственное развитие, — заявила Меркель на немецко-украинской конференции в Берлине. — Это принципы международного права».

Суд арестовал всех моряков с задержанных в Керченском проливе кораблей
Политика

Говоря о событиях в Керченском проливе, как передает Die Welt, канцлер ФРГ потребовала освободить украинских моряков, задержанных российскими пограничниками. Она также настаивает, чтобы Мариуполь не был блокирован. После строительства Крымского моста ситуация с судоходством в Азовском море ухудшилась, добавила Меркель. «Я поговорю об этом с российским президентом на саммите G20», — заключила немецкий канцлер.

Кремль назвал действия украинских кораблей «вторжением в российские воды»
Политика

В воскресенье, 25 ноября, российские пограничники обстреляли и задержали два украинских катера — «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу», которые, по версии ФСБ России, незаконно вошли в российские территориальные воды в Черном море. Украина настаивает, что корабли сообщили о планах пройти через Керченский пролив в Мариуполь, и назвала действия России агрессией.

Задержанные корабли ВМС Украины в порту Керчи. Фоторепортаж Еще 1 фото
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Автор: Павел Казарновский.
Теги: Ангела Меркель , санкции
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