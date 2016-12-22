Порошенко отреагировал на отмену Трампом встречи с Путиным

Президент Украины Петр Порошенко отреагировал на отмену американским лидером Дональдом Трампом встречи с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом он написал в своем акаунте в Twitter.

«Вот так поступают великие лидеры!», — написал он.

​Ранее Трамп отменил встречу в Путиным, которая должна была состояться во время саммита G20 в Аргентине. Он объяснил свое решение тем, что Россия не передала Украине задержанных у Керченского пролива моряков и корабли ВМС страны. Американский лидер выразил надежду, что встретиться с российским президентом после того, как ситуация будет урегулирована.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что у Кремля нет официальной информации об отмене встречи Путина и Трампа. Он добавил, что если Трамп действительно отказался от нее, то у российского президента будет время для нескольких полезных встреч.

При этом ранее Песков подтверждал, что встреча лидеров США и России состоится, и отмечал, что планируется обсуждение вопросов двусторонних отношений и стратегической безопасности. При этом Трамп допускал, что переговоры могут не состояться из-за ситуации с российскими и украинскими кораблями в районе Керченского пролива.