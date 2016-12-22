В Кремле рассказали о готовящейся встрече Путина с Трампом

По словам Дмитрия Пескова, в ходе саммита G20 в Аргентине президенты США и России проведут переговоры один на один, после чего состоится встреча в расширенном составе

Дональд Трамп и ​Владимир Путин (Фото: Анатолий Мальцев / EPA / ТАСС)

На полях саммита G20 в Буэнос-Айресе (пройдет с 30 ноября по 1 декабря) президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп обсудят в первую очередь вопросы двусторонних отношений и стратегической безопасности, рассказал журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Нам необходимо думать, как начинать разговаривать по темам двусторонних отношений, по темам стратегической безопасности и разоруженческой тематики и региональным конфликтам. Нам необязательно соглашаться по всем вопросам, да ​это, пожалуй, и невозможно, но нам обязательно надо разговаривать. Это в интересах не только наших двух стран, это в интересах всего мира», — сказал Песков.

Пресс-секретарь президента России отметил, что встреча Путина и Трампа пройдет 1 декабря, до начала третьего рабочего заседания саммита G20, а потому временные рамки будут «достаточно жесткими».

​«Сначала будет непродолжительное общение двух президентов (на выбор двух глав государств) и затем российско-американские переговоры, которые продлятся около часа», — пояснил Песков.

Он также подчеркнул, что Вашингтон проведение встречи подтвердил.

Ранее стало известно, что встреча Путина и Трампа начнется 1 декабря в 17:30 мск. При этом сам Трамп допускал возможность отказа от переговоров. Трамп говорил, что примет решение по встрече после того, как получит полный доклад о событиях в Керченском проливе, где российские пограничники задержали три корабля ВМС Украины. «Это будет определяющим. Может быть, я не буду встречаться. Мне не нравится эта агрессия», — заявлял Трамп.

