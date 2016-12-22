Трамп пригрозил отменить встречу с Путиным на G20 после инцидента у Крыма

Анонсированные переговоры с Владимиром Путиным на полях саммита G-20 могут не состояться, заявил Дональд Трамп. Он примет решение после изучения всех обстоятельств российско-украинского столкновения у Керченского пролива

Дональд Трамп (Фото: Joshua Roberts / Reuters)

Президент США Дональд Трамп заявил, что его переговоры с Владимиром Путины в рамках саммита «Большой двадцатки» могут не состоятся после столкновения российских пограничников с украинскими кораблями в районе Керченского пролива. Об этом он сказала в интервью The Washington Post.

По словам Трампа, решение будет принято после того, как службы национальной безопасности предоставит ему полный доклад о том, что произошло.

«Это будет определяющим. Может быть, я не будут встречаться. Мне не нравится эта агрессия. Я не хочу этой агрессии вообще», — сказал он в ответ на вопрос о предстоящих переговорах.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс рассказала о запланированных на саммите G20 в Аргентине встречах президента США. По ее словам, двусторонние переговоры запланированы также с президентом Аргентины, премьер-министром Японии и канцлером Германии и президентом России. Кроме того, Трамп намерен провести рабочий ужин с председателем КНР Си Цзиньпином. Reuters отмечает, что это будет первая встреча американского и китайского лидеров после начала торговой войны США и Китая.

Советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон также подтвердил, что наряду с переговорами с президентом Турции, президентом Южной Кореи и премьером Индии Трамп проведет встречу с Владимиром Путиным, темой которой должны стать вопросы безопасности, контроля над вооружениями, а также ситуации на Ближнем Востоке и Украине.

В воскресенье, 25 ноября, российские пограничники захватили в Черном море в районе Керченского пролива три три корабля ВМС Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу», обвинив их в нарушении границы. Операция сопровождалась применением с российской стороны оружия на поражение и таранов. В ФСБ заявили, что ​корабли не подчинялись требованиям российских властей, опасно маневрировали и представляли угрозу международной безопасности.

В Киеве заявили, что корабли следовали из Одессы в Мариуполь в полном соответствии с правилами и не нарушали границ, назвав действия России фактом агрессии. На фоне обострения отношений с Россией Украина ввела на 30 дней военное положение в некоторых областях страны: Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Херсонской, а также во внутренних водах Азовского моря и Керченского пролива. Позже военное положение было объявлено также в Донецкой и Запорожской областях.

Президент Украины Петр Порошенко, ссылаясь на данные разведки, заявил о подготовке Россией полномасштабного военного вторжения на Украину.