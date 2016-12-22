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Кремль отреагировал на решение Трампа отменить встречу с Путиным
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Кремль отреагировал на решение Трампа отменить встречу с Путиным
Политика, 20:14
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Кремль отреагировал на решение Трампа отменить встречу с Путиным
У Кремля нет официальной информации об отмене встречи Владимира Путина и Дональда Трампа. Российский лидер в настоящее время летит в Аргентину
Дмитрий Песков (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Москве не располагают официальной информацией о том, что Трамп принял решение отказаться от встречи с Путиным на полях саммита G20 в Буэнос-Айресе. «Мы летим в Аргентину. Пока видели только твит», — цитирует Пескова агентство «Интерфакс».

При этом пресс-секретарь Путина отметил, что если Трамп действительно отказался от разговора, то у российского президента появится время на пару других полезных встреч.

О том, что он не будет встречаться с Путиным в Аргентине, американский президент написал в Twitter уже после вылета из США. Свое решение Трамп мотивировал тем, что Россия не вернула Украине задержанных моряков и корабли. По мнению главы США, правильнее будет провести плодотворный саммит уже после урегулирования этой ситуации.

Позже в пресс-службе Белого дома рассказали, что окончательное решение Трамп принял после бесед с госсекретарем Майком Помпео, главой аппарата Джоном Келли и советником по национальной безопасности Джоном Болтоном на борту президентского лайнера.

До вечера 29 ноября Москва и Вашингтон заявляли о том, что встреча в Аргентине не отменяется. Об этом говорил и сам Трамп, перед тем как сесть в самолет, вылетающий в Буэнос-Айрес. При этом он указывал, что окончательное решение примет после того, как получит и изучит полный доклад о том, что произошло в районе Керченского пролива.

О том, что Вашингтон подтверждал встречу, днем 29 ноября говорил и Песков. По его словам, стороны договорились, о чем примерно будут разговаривать.
25 ноября российские пограничники остановили и задержали в Черном море два украинских катера и один буксир, нарушившие государственную границу у берегов Крыма. Их экипажи были арестованы, а сами корабли отправлены в Керчь.

Путин накануне назвал случившееся провокацией в интересах президента Украины Петра Порошенко. При этом российский президент подчеркнул, что российские пограничники выполнили свой долг по защите государственного суверенитета.

Автор: Артем Филипенок.
Теги: Дональд Трамп , Владимир Путин , Аргентина , G20
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