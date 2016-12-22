МИД Украины направил Москве ноту протеста против задержания моряков

Украинский МИД направил России ноту протеста, в которой потребовал освободить моряков, задержанных после инцидента в Керченском проливе. Об этом говорится на сайте министерства.
«Российской стороне предъявлено категорическое требование немедленно освободить из-под стражи захваченных граждан Украины и обеспечить их безопасное возвращение на родину», — говорится в заявлении.
Киев также потребовал безотлагательно и в полном объеме обеспечить все законные права моряков, предусмотренные конвенцией об обращении с военнопленными.
25 ноября три корабля ВМС Украины (катера «Бердянск», «Никополь» и буксир «Яны Капу») нарушили в Керченском проливе правила прохода из Черного море в Азовское. Российские пограничники были вынуждены открыть огонь, после чего экипаж украинских кораблей и сами корабли были задержаны.
Речь идет о 24 моряках, во вторник и среду российский суд арестовал их на два месяца. Украинцы подозреваются в незаконном пересечении госграницы России, наказание составляет до шести лет лишения свободы.
После инцидента власти Украины приняли решение ввести в некоторых регионах страны режим военного положения.