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В Белом доме заявили о регулярных докладах Трампу об украинских моряках
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В Белом доме заявили о регулярных докладах Трампу об украинских моряках
Конфликт в Азовском море, 22:08
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В Белом доме заявили о регулярных докладах Трампу об украинских моряках

Президент США Дональд Трамп регулярно получает доклады о ситуации в Керченском проливе. Об этом ТАСС рассказала ​пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, отметив, что новых объявлений о встрече Трампа с президентом России Владимиром Путиным пока нет.

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«Президент [Трамп] получает регулярные брифинги по ситуации вокруг России и Украины от своей команды, занимающейся вопросами национальной безопасности», — сказала она.

Накануне Сандерс отметила, что Трамп планирует провести двустороннюю встречу с Путиным на полях саммита G20 в Аргентине. Американский лидер также планирует встретиться с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, канцлером Германии Ангелой Меркель и председателем Китая Цзиньпином.

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Однако в интервью The Washington Post Трамп заявил, что его переговоры с Путиным могут не состояться в связи со столкновением российской погранслужбы с украинскими военными кораблями в районе Керченского пролива.

25 ноября российские пограничники обстреляли, а затем задержали три украинских военных корабля. В ФСБ рассказали, что корабли нарушили границу России, не реагировали на требования остановиться и совершали опасные маневры. В службе добавили, что на одном из катеров оказались два сотрудника Службы безопасности Украины (СБУ). Киевский районный суд Симферополя арестовал 24 украинских моряка на два месяца.

Президент Украины Петр Порошенко ввел в стране военное положение на 30 дней. Владимир Путин назвал инцидент с кораблями ВМС Украины провокацией, которая выгодна Порошенко.

Теги: Дональд Трамп , Украина , Азовское море , Керченский пролив
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