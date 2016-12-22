ФСБ заявила о присутствии сотрудников СБУ на катерах в Керченском проливе

На одном из кораблей ВМС Украины, накануне обстрелянных и задержанных российскими пограничниками в Керченском проливе, были два сотрудника украинских спецслужб, рассказал заместитель постпреда России в ООН Дмитрий Полянский на экстренном заседании Совбеза организации, пишет ТАСС.​

«На одном из судов было два сотрудника служб безопасности Украины, которые признались, что имели специальное задание — действовать именно таким образом. Мы об этом тоже расскажем», — заявил он.

По словам Полянского, украинцы вошли в российские территориальные воды в месте, которое принадлежало России еще до присоединения Крыма в 2014 году. Их действия он назвал «грубейшей провокацией».

В свою очередь в ФСБ сообщили, что одним из задержанных оказался оперуполномоченный главного управления военной контрразведки Службы безопасности Украины старший лейтенант Андрей Грач. Он был на катере «Никополь», уточняет ТАСС.

25 ноября российские пограничники обстреляли и задержали три украинских корабля — катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу». В ФСБ заявили, что они нарушили границу России и игнорировали требования остановиться. В ВМС Украины говорили, что предупредили российскую сторону о маневрах.

В результате три корабля и 24 украинских военных были задержаны. Совет национальной безопасности и обороны Украины рекомендовал ввести военное положение, президент страны Петр Порошенко подписал соответствующий указ, который должны рассмотреть в Верховной раде.

В Кремле назвали произошедшее вторжением в российские воды. МИД России заявил Украине протест и созвал экстренное заседание Совбеза ООН.