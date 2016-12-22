Сенаторы США призвали осудить задержание Россией украинских кораблей

Американские сенаторы разработали резолюцию, осуждающую задержание украинских кораблей в Керченском проливе и призывающую освободить всех украинских моряков. Резолюция опубликована на сайте одного из авторов документа, председателя подкомитета сената по Европе и региональному сотрудничеству в области безопасности республиканца Рона Джонсона.

Как отмечается, соавтором резолюции выступил член подкомитета демократ Крис Мерфи. Резолюция содержит положения об осуждении «провокационных» действий российских властей, указывает на дестабилизирующее ситуацию в регионе поведение Москвы, а также призывает мировое сообщество объединиться в противовес России. Подчеркивается, что задержание российскими пограничниками украинских кораблей является нарушением обязательств России в рамках договора с Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря. В документе также содержится обращение к американскому президенту и его администрации, которых призывают при любой возможности решительно выражать несогласие с действиями России в Керченском проливе.

Ранее официальный представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт заявила, что Вашингтон не должен в одиночку реагировать на обострение обстановки в Керченском проливе. Она призвала европейских партнеров также принять необходимые меры, в том числе задуматься о целесообразности строительства «Северного потока-2». Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что американский госсекретарь Майк Помпео пообещал оказать Киеву помощь, в том числе военную.

25 ноября российские пограничники обстреляли и задержали в Керченском проливе три украинских военных корабля. По утверждению ФСБ, они нарушили границу России. Украинская сторона заявила, что предупреждала о проходе кораблей.

28 ноября суд в Симферополе арестовал всех украинских моряков, задержанных российскими пограничниками. Также были арестованы сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) Андрей Драч и Василий Сорока, которых задержали в ходе инцидента в Керченском проливе.