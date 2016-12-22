Порошенко рассказал об обещании США предоставить военную поддержку Киеву

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что американский госсекретарь Майк Помпео в ходе телефонного разговора после конфликта в Керченском проливе пообещал Киеву оказать помощь в защите суверенитета страны. Об этом глава государства заявил в интервью CNN.

«В ходе телефонного разговора с Майком Помпео он пообещал мне, что США предоставят полную помощь, в том числе военную помощь», — отметил Порошенко.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что его переговоры с российским президентом Владимиром Путиным на саммите G20 могут не состояться. Он отметил, что окончательное решение будет принято, после того как службы безопасности предоставят ему полный доклад о случившемся в Керченском проливе. Официальный представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт указала, что США не должны в одиночку реагировать на обострение обстановки вокруг Украины. В Вашингтоне ожидают, что страны ЕС примут необходимые меры, в частности задумаются о целесообразности строительства «Северного потока-2», добавила она.

25 ноября ФСБ задержала украинские катера «Бердянск» и «Никополь» вместе с буксиром «Яны Капу» при попытке нарушить границу. В российском ведомстве заявили, что украинская сторона не предупреждала о проходе кораблей через Керченский пролив, в ВМС Украины утверждают, что предупреждение было. Также суд в Симферополе арестовал 12 из 24 украинских военных, задержанных в ходе инцидента. После этого на Украине ввели военное положение.