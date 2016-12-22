Госдеп увязал конфликт у берегов Крыма с «Северным потоком-2»

Европейские правительства должны делать больше для помощи Украине, в частности, подумать о будущем «Северного потока-2», — заявила представитель Госдепа. По ее словам, газопровод — это форма поддержки Москвы со стороны Европы

Хизер Нойерт на пресс-конфренции в Госдепе

Соединенные Штаты не должны в одиночку реагировать на обострение обстановки вокруг Украины, они ожидают, что европейские страны также примут необходимые меры, в частности, задумаются о целесообразности строительства газопровода «Северный поток-2», заявила на брифинге официальный представитель Госдепа США Хизер Нойерт. По словам Нойерт, Вашингтон хотел бы, чтобы европейские союзники усилили помощь Украине, а газопровод является формой поддержки Москвы.

«В ближайшие дни и недели мы будем говорить с нашими европейскими союзниками. Мы бы хотели, чтобы европейские союзники оказывали большую поддержку Украине. США заняли решительную позицию по поддержке Украины, мы бы хотели, чтобы другие страны также делали больше», — сказала Нойерт.

США, по ее словам, не должны решить эту проблему в одиночку, они намерены спросить у европейских правительств, что еще они могут сделать в этом направлении. «Многие европейские страны ввели санкции против России из-за Крыма и Украины. Не все эти санкции, как сказали мне эксперты, были задействованы в полной мере», — добавила Нойерт.

«Еще один вопрос, о котором мы говорим довольно много, но видимо недостаточно, — это «Северный поток-2». Он проходит через многие страны и, я думаю, это вопрос, который европейские страны должны задать себе: хотят ли они продолжать строительство «Северного потока-2». Потому что он помогает российским властям и это определенная поддержка, которую они оказывают российскому правительству, продолжая строить «Северный поток-2», — резюмировала представитель Госдепа.​

Инцидент в Черном море и Керченском проливе Нойерт назвала опасной эскалацией агрессивных действий России против Украины.