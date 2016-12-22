Британский министр рассказал о выгоде сохранения членства в ЕС

Британский министр финансов Филип Хаммонд высказал мнение, что с экономической точки зрения Великобритании было бы выгоднее остаться в ЕС. Об этом он заявил в эфире Би-би-си.

«Если смотреть исключительно с точки зрения экономики, то исследования показывают, что сохранение членства в Европейском союзе принесло бы больше экономической выгоды, но не намного», — сказал он.

По мнению Хаммонда, предложенный премьер-министром Терезой Мэй план выхода из ЕС предполагает почти такие же экономические преимущества, которые имела бы Британия, оставшись в Евросоюзе. При этом из-за выхода из ЕС Соединенное Королевство получит и политические выгоды, отметил министр.

25 ноября Тереза Мэй, обращаясь к гражданам в открытом письме, заявила, что выход из Евросоюза отвечает интересам жителей Великобритании. Ранее премьер говорила, что ее план по Brexit является единственным и альтернативы ему нет.

Великобритания и ЕС согласовали план выхода Соединенного Королевства 13 ноября. Согласно плану, Британия после выхода из ЕС сможет вести независимую торговую политику, но обязана будет соблюдать основные меры регулирования, принятые в Евросоюзе. Северная Ирландия должна будет сохранить прозрачной границу с Ирландской республикой, входящей в Евросоюз. После публикации плана ряд британских министров покинули свои посты.