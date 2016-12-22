Британия и ЕС согласовали проект соглашения о контактах после Brexit

Великобритания и Евросоюз согласовали проект политического соглашения по будущим контактам после проведения Brexit. Об этом сообщает Bloomberg.

В документе указывается, что Лондон и Брюссель будут поддерживать сотрудничество в области регулирования «при сохранении нормативной автономии». Отмечается, что контакты будут основаны «на зоне свободной торговли, сочетающей глубокое регулирование и таможенное сотрудничество, подкрепленное положениями, обеспечивающими равные условия для открытой и честной конкуренции».

Стороны также изучат возможность сотрудничества властей Великобритании с рядом институтов, таких как Европейское агентство лекарственных средств, Европейское химическое агентство и Европейское агентство авиационной безопасности.

В середине ноября власти Британии опубликовали план Brexit, составленный при участии премьер-министра Терезы Мэй. Согласно плану, Британия после выхода из ЕС сможет вести независимую торговую политику, но обязана будет соблюдать основные меры регулирования, принятые в Евросоюзе. Положения коснутся и Северной Ирландии, которая должна будет сохранить прозрачной границу с Ирландской республикой, входящей в Евросоюз.

После публикации плана ряд британских политиков, включая министра по делам Brexit Доминика Рааба, покинули свои посты.

По словам Мэй, у Британии нет альтернатив по Brexit. При этом она пообещала дойти до конца в вопросе выхода страны из Евросоюза. Министр по делам бизнеса Великобритании Грег Кларк 19 ноября допускал, что Лондон может продлить переходный период Brexit с конца 2020 до 2022 года.