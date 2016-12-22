Следствие ужесточило обвинение фигуранту дела о теракте в «Перекрестке»

Следствие ужесточило обвинение 35-летнему петербуржцу Дмитрию Лукьяненко, который является фигурантом дела о теракте в магазине «Перекресток» в Петербурге. Об этом сообщает газета «Фонтанка».

Против Лукьяненко выдвинули обвинения по ч.1 ст. 222.1 УК (Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств) и ч.1 ст. 223.1 УК (Незаконное изготовление взрывчатых веществ).

Взрыв в «Перекрестке» на Кондратьевском проспекте в Петербурге прогремел 27 декабря прошлого года, самодельное взрывное устройство находилось в камере хранения. При взрыве пострадали 18 человек, было возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК (Покушение на убийство двух и более лиц). Президент Владимир Путин назвал произошедшее терактом.

Лукьяненко был задержан 30 декабря 2017 года, по его словам, мотивом для преступления стала «ненависть к организаторам и адептам психологических тренингов», которые он ранее посещал. В феврале 2018 года мужчина был признан невменяемым. В августе Лукьяненко был отправлен на принудительное лечение.