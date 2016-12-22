В магазине «Перекресток» в Петербурге произошел взрыв

В результате взрыва есть пострадавшие. По предварительным данным, взрыв произошел в камере хранения магазина. СКР квалифицировал случившееся как покушение на убийство

Фото: Ирина Куликова / «ВКонтакте»

В одном из магазинов сети «Перекресток» в Санкт-Петербурге в среду вечером, 27 декабря, прогремел взрыв, сообщили РБК в пресс-службе МЧС по Петербургу и Ленинградской области. Речь идет о магазине, который располагается в торговом центре на Кондратьевском проспекте.

«В 18:55 поступила заявка. Произошел хлопок в районе кассы, по прибытии подразделений пожара не зафиксировано. Эвакуация проведена силами администрации магазина. За помощью четыре человека обратились для осмотра. На месте работают взрывотехники», — сообщили в пресс-службе ведомства.

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В главном управлении МВД по Санкт-Петербургу подтвердили информацию об инциденте в магазине. «Около 18:30 в супермаркете на Кондратьевском проспекте в городе Санкт-Петербурге прозвучал хлопок. В результате, по предварительным данным, несколько человек пострадали. На место оперативно прибыли сотрудники полиции. Выясняются обстоятельства инцидента», — сказано в сообщении ведомства.

Петербургское издание «Фонтанка» уточняет, что взрыв произошел в камере хранения магазина, он также задел одну из касс. В результате, по данным издания, пострадали три человека. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, второй в состоянии средней тяжести и еще один пострадал несильно, уточняет «Фонтанка». Источник «РИА Новости» сообщает, что пострадали девять человек.

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Со ссылкой на Следственный комитет России «РИА Новости» сообщает, что по факту взрыва заведено уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух и более лиц». В СКР уточнили, что госпитализированы четыре человека.

«Интерфакс» со ссылкой на свой информированный источник сообщает, что сила взрыва, по предварительным данным составила 200 г тротилового эквивалента.