В магазине «Перекресток» в Петербурге произошел взрыв

В одном из магазинов сети «Перекресток» в Санкт-Петербурге в среду вечером, 27 декабря, прогремел взрыв, сообщили РБК в пресс-службе МЧС по Петербургу и Ленинградской области. Речь идет о магазине, который располагается в торговом центре на Кондратьевском проспекте.
«В 18:55 поступила заявка. Произошел хлопок в районе кассы, по прибытии подразделений пожара не зафиксировано. Эвакуация проведена силами администрации магазина. За помощью четыре человека обратились для осмотра. На месте работают взрывотехники», — сообщили в пресс-службе ведомства.
В главном управлении МВД по Санкт-Петербургу подтвердили информацию об инциденте в магазине. «Около 18:30 в супермаркете на Кондратьевском проспекте в городе Санкт-Петербурге прозвучал хлопок. В результате, по предварительным данным, несколько человек пострадали. На место оперативно прибыли сотрудники полиции. Выясняются обстоятельства инцидента», — сказано в сообщении ведомства.
Петербургское издание «Фонтанка» уточняет, что взрыв произошел в камере хранения магазина, он также задел одну из касс. В результате, по данным издания, пострадали три человека. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, второй в состоянии средней тяжести и еще один пострадал несильно, уточняет «Фонтанка». Источник «РИА Новости» сообщает, что пострадали девять человек.
Со ссылкой на Следственный комитет России «РИА Новости» сообщает, что по факту взрыва заведено уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух и более лиц». В СКР уточнили, что госпитализированы четыре человека.
«Интерфакс» со ссылкой на свой информированный источник сообщает, что сила взрыва, по предварительным данным составила 200 г тротилового эквивалента.