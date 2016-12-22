Всемирный конгресс ингушского народа обратился в КС по делу о границе

Всемирный конгресс ингушского народа обратился в Конституционный суд России, так как захотел поучаствовать в рассмотрении жалобы о границе между Ингушетией и Чечней. Об этом РБК сообщил адвокат Международной правозащитной группы «Агора» Рамиль Ахметгалиев.
Он добавил, что конгресс хочет также получить копию обращения в Конституционный суд главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова, так как неизвестно, какой вопрос он поставил перед судом.
«Мы только понимаем, что этот вопрос касается определения административных границ, и считаем, что процесс в КС РФ должен быть открытым и прозрачным. В нем должно быть обеспечено участие всех заинтересованных лиц, представляющих и выражающих волю населения Ингушетии», — сказал адвокат, отметив, что Всемирный конгресс ингушского народа является одним из таких лиц.
В конце сентября глава Чечни Рамзан Кадыров и глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров подписали соглашение о закреплении административной границы. Между республиками провели равноценный обмен нежилыми территориями. Подписание договора проходило на фоне протестов в Ингушетии.
Впоследствии депутаты Народного собрания Ингушетии обратились в Конституционный суд республики. Суд признал соглашение с Чечней о границе незаконным. Однако политологи и бывшие судьи рассказали РБК, что у него нет полномочий принимать решения по вступившим в силу соглашениям. В начале ноября Евкуров обратился в Конституционный суд России, запросив проверить соглашение о границе на соответствие Конституции страны.